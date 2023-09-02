وأوضحت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬‮«‬أنّها‭ ‬وضمن‭ ‬الحملة‭ ‬التفتيشية‭ ‬والرقابية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬كوادر‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخرى،‭ ‬قامت‭ ‬بحملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬وفي‭ ‬الأسواق‭ ‬وعلى‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬تخلل‭ ‬الحملة‭ ‬توجيه‭ ‬وتوعية‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيد‭ ‬وبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ديمومة‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬19‭ ‬قارباً‭ ‬من‭ ‬قوارب‭ ‬صيد‭ ‬المحترفين‭ ‬و22‭ ‬قارباً‭ ‬من‭ ‬قوارب‭ ‬الهواة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬أحد‭ ‬العمال‭ ‬وهو‭ ‬يمارس‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬ليتم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬سحب‭ ‬رخصة‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬القارب‭ ‬المخالف،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬قاربين‭ ‬يستخدمان‭ ‬شباك‭ ‬الصيد‭ ‬المخالفة‭ ‬وغير‭ ‬المسموح‭ ‬بها،‭ ‬وقد‭ ‬اتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬تجاه‭ ‬المخالفين‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التفتيشية‭ ‬والتوعوية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بهدف‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬أساليب‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أهلية‭ ‬العامل‭ ‬القانونية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحر‭ ‬وسلامة‭ ‬طريقة‭ ‬صيده،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الكاملة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬وتقيّد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيد‭ ‬وبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬داعية‭ ‬جميع‭ ‬الصيادين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البحر‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لوقف‭ ‬كل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬وتضر‭ ‬بالبيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬لحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬واستدامتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬استمرار‭ ‬عملية‭ ‬الرقابة‭ ‬البحرية،‭ ‬استناداَ‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002م‭ ‬بشأن‭

‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬حيث‭ ‬يُمنع‭ ‬ممارسة‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬أو‭ ‬الإبحار‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيد‭

‬بدون‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬المرافئ‭.‬