Sunday, 03 September 2023 02:56 GMT

الثروة البحرية: ضبط 6 عمال أجانب مخالفين لأنظمة الصيد البحري

9/2/2023 7:09:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ضبط‭ ‬6‭ ‬عمال‭ ‬أجانب‭ ‬يمارسون‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بطريقة‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬عند‭ ‬ساحل‭ ‬نورانا،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وفق‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لعملية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭.‬

وأوضحت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬‮«‬أنّها‭ ‬وضمن‭ ‬الحملة‭ ‬التفتيشية‭ ‬والرقابية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬كوادر‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخرى،‭ ‬قامت‭ ‬بحملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬وفي‭ ‬الأسواق‭ ‬وعلى‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬تخلل‭ ‬الحملة‭ ‬توجيه‭ ‬وتوعية‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيد‭ ‬وبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ديمومة‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬19‭ ‬قارباً‭ ‬من‭ ‬قوارب‭ ‬صيد‭ ‬المحترفين‭ ‬و22‭ ‬قارباً‭ ‬من‭ ‬قوارب‭ ‬الهواة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬أحد‭ ‬العمال‭ ‬وهو‭ ‬يمارس‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬ليتم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬سحب‭ ‬رخصة‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬القارب‭ ‬المخالف،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬قاربين‭ ‬يستخدمان‭ ‬شباك‭ ‬الصيد‭ ‬المخالفة‭ ‬وغير‭ ‬المسموح‭ ‬بها،‭ ‬وقد‭ ‬اتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬تجاه‭ ‬المخالفين‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التفتيشية‭ ‬والتوعوية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بهدف‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬أساليب‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أهلية‭ ‬العامل‭ ‬القانونية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحر‭ ‬وسلامة‭ ‬طريقة‭ ‬صيده،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الكاملة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬وتقيّد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيد‭ ‬وبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬داعية‭ ‬جميع‭ ‬الصيادين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البحر‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لوقف‭ ‬كل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬وتضر‭ ‬بالبيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬لحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬واستدامتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬استمرار‭ ‬عملية‭ ‬الرقابة‭ ‬البحرية،‭ ‬استناداَ‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002م‭ ‬بشأن‭
‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬حيث‭ ‬يُمنع‭ ‬ممارسة‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬أو‭ ‬الإبحار‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيد‭
‬بدون‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬المرافئ‭.‬

MENAFN02092023000055011008ID1106998775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث