Sunday, 03 September 2023 02:56 GMT

بلدية المحرق تعاملت مع 781 مركبة «سكراب» خلال النصف الأول من العام

9/2/2023 7:09:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كثفت‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬واخطار‭ ‬وإزالة‭ ‬المركبات‭ ‬المهجورة‭ ‬والمهملة‭ ‬والسكراب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والخدمية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المنظر‭ ‬العام‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭.‬

وقالت‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬781‭ ‬مركبة‭ ‬مهجورة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬إخطار‭ ‬أصحاب‭ ‬المركبات،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التجاوب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المهلة‭ ‬الممنوحة‭ ‬فأن‭ ‬البلدية‭ ‬تبدأ‭ ‬بعملية‭ ‬الازالة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬البلدية‭ ‬بإزالة‭ ‬67‭ ‬مركبة‭ ‬ادارياً‭ ‬فيما‭ ‬تعاون‭ ‬713‭ ‬فرداً‭ ‬من‭ ‬ملاك‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬بإزالتها‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الاخطار‭.‬

وذكرت‭ ‬البلدية‭ ‬أن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬بها‭ ‬تأتي‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تشويه‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬والطابع‭ ‬العمراني‭ ‬للمناطق‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬وللحد‭ ‬من‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬الطريق‭ ‬العام،‭ ‬مما‭ ‬يصعب‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬تنقلهم‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬حجزها‭ ‬لأجزاء‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬والأماكن‭ ‬المفتوحة‭ ‬وإشغالها‭ ‬للطريق‭ ‬العام‭.‬

وأكدت‭ ‬البلدية‭ ‬أنها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملاتها‭ ‬لإزالة‭ ‬السيارات‭ ‬السكراب‭ ‬والمهجورة‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة،‭ ‬داعيةً‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬بإزالتها‭ ‬بحسب‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الإخطارات،‭ ‬تلافياً‭ ‬لإزالتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإجراء‭ ‬الإداري‭.‬

ودعت‭ ‬البلدية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬الفقرة‭ (‬1‭) ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬ملاك‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الخردة‭ ‬والسكراب‭ ‬وضعها‭ ‬أو‭ ‬تركها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وفي‭ ‬الساحات‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬والشواطئ،‭ ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬ملاك‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المتروكة‭ ‬والخردة‭ ‬برفعها‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬ويكون‭ ‬الإنذار‭ ‬بوضع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

MENAFN02092023000055011008ID1106998774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث