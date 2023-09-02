وقالت‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬781‭ ‬مركبة‭ ‬مهجورة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬إخطار‭ ‬أصحاب‭ ‬المركبات،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التجاوب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المهلة‭ ‬الممنوحة‭ ‬فأن‭ ‬البلدية‭ ‬تبدأ‭ ‬بعملية‭ ‬الازالة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬البلدية‭ ‬بإزالة‭ ‬67‭ ‬مركبة‭ ‬ادارياً‭ ‬فيما‭ ‬تعاون‭ ‬713‭ ‬فرداً‭ ‬من‭ ‬ملاك‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬بإزالتها‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الاخطار‭.‬

وذكرت‭ ‬البلدية‭ ‬أن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬بها‭ ‬تأتي‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تشويه‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬والطابع‭ ‬العمراني‭ ‬للمناطق‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬وللحد‭ ‬من‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬الطريق‭ ‬العام،‭ ‬مما‭ ‬يصعب‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬تنقلهم‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬حجزها‭ ‬لأجزاء‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬والأماكن‭ ‬المفتوحة‭ ‬وإشغالها‭ ‬للطريق‭ ‬العام‭.‬

وأكدت‭ ‬البلدية‭ ‬أنها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملاتها‭ ‬لإزالة‭ ‬السيارات‭ ‬السكراب‭ ‬والمهجورة‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة،‭ ‬داعيةً‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬بإزالتها‭ ‬بحسب‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الإخطارات،‭ ‬تلافياً‭ ‬لإزالتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإجراء‭ ‬الإداري‭.‬

ودعت‭ ‬البلدية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬الفقرة‭ (‬1‭) ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬ملاك‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الخردة‭ ‬والسكراب‭ ‬وضعها‭ ‬أو‭ ‬تركها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وفي‭ ‬الساحات‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬والشواطئ،‭ ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬ملاك‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المتروكة‭ ‬والخردة‭ ‬برفعها‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬ويكون‭ ‬الإنذار‭ ‬بوضع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬