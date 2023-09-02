بلدية المحرق تعاملت مع 781 مركبة «سكراب» خلال النصف الأول من العام
التاريخ
9/2/2023 7:09:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كثفت بلدية المحرق جهودها في رصد واخطار وإزالة المركبات المهجورة والمهملة والسكراب في المناطق السكنية والخدمية وذلك في إطار حرصها الدائم في الحفاظ على المنظر العام وتنفيذاً لقانون النظافة العامة.
وقالت بلدية المحرق أنها قامت بالتعامل مع 781 مركبة مهجورة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أن الإجراءات تمثلت في إخطار أصحاب المركبات، وفي حال عدم التجاوب من خلال المهلة الممنوحة فأن البلدية تبدأ بعملية الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد قامت البلدية بإزالة 67 مركبة ادارياً فيما تعاون 713 فرداً من ملاك تلك المركبات بإزالتها بعد عملية الاخطار.
وذكرت البلدية أن الحملات التفتيشية التي تقوم به بها تأتي بهدف الحد من تشويه المظهر العام والطابع العمراني للمناطق والأحياء السكنية، وللحد من شكاوى المواطنين من وجود هذه السيارات على أطراف الطريق العام، مما يصعب من حركة تنقلهم أثناء القيادة، علاوة على حجزها لأجزاء من الشارع والأماكن المفتوحة وإشغالها للطريق العام.
وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها لإزالة السيارات السكراب والمهجورة وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة، داعيةً أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات، تلافياً لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري.
ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بنص المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة الفقرة (1) والتي تنص على أنه يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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