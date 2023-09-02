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الجيش يعلن إعادة فتح حدود الغابون مع «أثر فوري»

9/2/2023 7:09:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

ليبرفيل‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬العسكريون‭ ‬الانقلابيون‭ ‬الذين‭ ‬أطاحوا‭ ‬رئيس‭ ‬الغابون‭ ‬علي‭ ‬بونغو،‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬إغلاقها،‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬‮«‬استمرارية‭ ‬الدولة‮»‬‭. ‬وصدر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الجنرال‭ ‬بريس‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬رئيسا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الانتقالية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬مدتها‭. ‬

ووعد‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الغابون‭ ‬بإصلاحات‭ ‬دستورية‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬اعتماد‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬وقانون‭ ‬انتخابي‭ ‬جديد،‭ ‬مغلقا‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تطالبه‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬مرشحها‭ ‬ألبير‭ ‬أوندو‭ ‬أوسا‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭. ‬واستولى‭ ‬العسكريون‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬الرئيس‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬أوديمبا‭ ‬بولاية‭ ‬جديدة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬مزورة‭ ‬وأن‭ ‬نظامه‭ ‬مارس‭ ‬‮«‬حكما‭ ‬غير‭ ‬مسؤول‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬أولريك‭ ‬مانفومبي‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وإعادة‭ ‬المؤسسات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬تلاه‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الحدود‭ ‬اتخذ‭ ‬‮«‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والعلاقات‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬جيراننا‭ ‬ومجمل‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإرادة‭ ‬الحازمة‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬العسكريين‭ ‬في‭ ‬‮«‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتهم‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ ‬وعد‭ ‬الجمعة‭ ‬بمؤسسات‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬ديموقراطية‮»‬‭ ‬و«أكثر‭ ‬احتراماً‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬تسرّع‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬أحزاب‭ ‬ودبلوماسيين‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬وجهات‭ ‬مموّلة‭. ‬

وانتقد‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ ‬‮«‬فساد‮»‬‭ ‬نظام‭ ‬بونغو‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬عائلته‭ ‬تحكم‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إفريقيا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬عاما‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬ترفع‭ ‬السلطات‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفروضا‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬أراضي‭ ‬الغابون‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬18 , 00‭ (‬17 , 00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬6 , 00‭ (‬5 , 00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬المتحدث‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسافرين‭ ‬الواصلين‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬الغابون‭ ‬أو‭ ‬الراغبين‭ ‬بالمغادرة‭ ‬سيسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالسفر‭ ‬عند‭ ‬إبراز‭ ‬وثيقة‭ ‬سفرهم‮»‬‭. ‬

في‭ ‬فرنسا،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الجيوش‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوكورنو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬لو‭ ‬فيغارو‭ ‬الفرنسية‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬تعليق‭ ‬أنشطة‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬جندي‭ ‬فرنسي‭ ‬منتشرين‭ ‬في‭ ‬الغابون‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬الثنائي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬بانتظار‭ ‬بلورة‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‮»‬‭. ‬وحرص‭ ‬لوكورنو‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬الغابون‭ ‬والانقلاب‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬تندد‭ ‬بكل‭ ‬الانقلابات‭... ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬نوازي‭ ‬بين‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬حيث‭ ‬أطاح‭ ‬عسكريون‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬رئيسا‭ ‬منتخبا‭ ‬بصفة‭ ‬شرعية،‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬الغابون‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الدافع‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬العسكريون‭ ‬تحديدا‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الانتخابي‭ ‬والدستور‭. ‬فهناك‭ ‬فعلا‭... ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬آخر‭ ‬أمام‭ ‬ممثّلين‭ ‬للمجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وعد‭ ‬قائد‭ ‬الانقلاب‭ ‬أيضاً‭ ‬بـ«دستور‭ (‬جديد‭) ‬يلبّي‭ ‬تطلّعات‭ ‬الشعب‭ ‬الغابوني‭ ‬الذي‭ ‬ظلّ‭ ‬لوقت‭ ‬طويل‭ (‬أسير‭) ‬المعاناة‮»‬،‭ ‬وبـ‮«‬قانون‭ ‬انتخابي‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬نخلط‭ ‬بين‭ ‬السرعة‭ ‬والتسرّع،‭ ‬فمن‭ ‬سار‭ ‬ببطء‭ ‬سار‭ ‬بأمان‮»‬‭. ‬منذ‭ ‬الانقلاب،‭ ‬يقبع‭ ‬الرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬في‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬في‭ ‬ليبرفيل،‭ ‬بينما‭ ‬أفاد‭ ‬محامو‭ ‬زوجته‭ ‬سيلفيا‭ ‬بونغو‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أيضاً‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنّ‭ ‬موكّلتهم‭ ‬محتجزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أيّ‭ ‬تواصل‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭. ‬

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