وتوافد‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬معارضي‭ ‬الحكومة‭ ‬الإريترية‭ ‬لمحاولة‭ ‬منع‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭. ‬وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عندها‭ ‬أن‭ ‬التجمع‭ ‬غير‭ ‬مرخص‭ ‬له‭ ‬وأمرت‭ ‬بإخلاء‭ ‬الموقع‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬محتجين‭ ‬‮«‬ألقوا‭ ‬حجارة‭ ‬وألواحا‭ ‬خشبية‮»‬‭ ‬على‭ ‬عناصرها‭ ‬وقام‭ ‬بعضهم‭ ‬بتخريب‭ ‬متاجر‭ ‬في‭ ‬الحيّ‭. ‬وأفادت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بأنها‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬تعزيزات‭ ‬واستخدمت‭ ‬وسائل‭ ‬لمكافحة‭ ‬الشغب‭. ‬

لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشرطيين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يخشون‭ ‬على‭ ‬أرواحهم‭ ‬استخدموا‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬ضد‭ ‬مثيري‭ ‬الشغب‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬أوقفت‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬‮«‬اعتدوا‭ ‬على‭ ‬شرطيين‭ ‬ورشقوهم‭ ‬بالحجارة‮»‬‭ ‬وكان‭ ‬بعضهم‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬أسلحة‭ ‬ورذاذ‭ ‬الفلفل‭ ‬ومسدسات‭ ‬صاعقة‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬جهاز‭ ‬الإسعاف‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬عالج‭ ‬114‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬ثمانية‭ ‬جروحهم‭ ‬بالغة‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أفاد‭ ‬مستشفى‭ ‬إيشيليوف‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بأنه‭ ‬استقبل‭ ‬38‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬المواجهات،‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬بالرصاص‭. ‬وأفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنها‭ ‬أرسلت‭ ‬تعزيزات‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الإريتريين‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬كما‭ ‬تجري‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬للنظام‭ ‬الإريتري‭ ‬ومعارضين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬

وبحسب‭ ‬إحصاءات‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬الإريتريين‭ ‬17850‭ ‬شخصا‭ ‬أتى‭ ‬غالبيتهم‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭ ‬المصرية‭ ‬قبل‭ ‬سنوات،‭ ‬واستقر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬فقيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الساحلية‭. ‬ويحكم‭ ‬إريتريا‭ ‬الرئيس‭ ‬أسياس‭ ‬أفورقي‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬استقلال‭ ‬البلاد‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬1993‭. ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬عزلة‭ ‬ومصنّفة‭ ‬في‭ ‬مرتبة‭ ‬متدنية‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالمية‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬المدنية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬