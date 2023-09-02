وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬العراقية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬ربط‭ ‬البصرة‭ ‬ – ‭ ‬الشلامجة‮»‬‭ ‬سيربط‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬بمنفذ‭ ‬الشلامجة‭ ‬الحدودي‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬كيلومترا،‭ ‬بمدة‭ ‬انجاز‭ ‬تقدر‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬الى‭ ‬24‭ ‬شهرا‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬قدرة‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬واستقبال‭ ‬المسافرين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬وبلدان‭ ‬وسط‭ ‬آسيا‮»‬‭. ‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المشروع‭ ‬ظل‭ ‬قيد‭ ‬المناقشة‭ ‬لسنوات‭ ‬قبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬2021‮»‬‭. ‬

وضع‭ ‬السوداني‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬منفذ‭ ‬الشلامجة‭ ‬الحدودي‭ ‬بمحافظة‭ ‬البصرة‭ ‬اللبنة‭ ‬الاولى‭ ‬للمشروع‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬مخبر‭. ‬

وشكر‭ ‬السوداني‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬توليها‭ ‬إزالة‭ ‬الألغام‭ ‬التي‭ ‬ستنفذ‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬إنشاء‭ ‬خط‭ ‬السكة‭ ‬الحديد،‭ ‬وكذلك‭ ‬لتركيب‭ ‬جسر‭ ‬للسكة‭ ‬الحديد‭ ‬مستقبلاً‭ ‬فوق‭ ‬شط‭ ‬العرب،‭ ‬وهو‭ ‬نهر‭ ‬كبير‭ ‬تختلط‭ ‬فيه‭ ‬مياه‭ ‬نهري‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬مخبر‭ ‬بالمشروع‭ ‬‮«‬الاستراتيجي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيكتمل‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬إرنا‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬سيربط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يكمل‭ ‬طرق‭ ‬النقل‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬الافتتاح‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بأنه‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لإيران‭ ‬والعراق‭ ‬وتحول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‮»‬‭. ‬

وسيبنى‭ ‬نصف‭ ‬الخط‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬32‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬إرنا‭.‬

يعاني‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والفساد‭ ‬المستشري‭ ‬من‭ ‬تهالك‭ ‬البنى‭ ‬التحية‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬سريعة‭ ‬وسكك‭ ‬حديد‭ ‬يعاني،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬غنياً‭ ‬بالنفط‭ ‬والغاز‭.

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وفي‭ ‬إطار‭ ‬الشراكات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬حكومة‭ ‬السوداني‭ ‬إطلاقها،‭ ‬كشفت‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬طموح‭ ‬للطرق‭ ‬والسكك‭ ‬الحديد‭ ‬يربط‭ ‬الخليج‭ ‬بالحدود‭ ‬التركية،‭ ‬وهو‭ ‬ممر‭ ‬طوله‭ ‬1200‭ ‬كيلومتر‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬طريق‭ ‬التنمية‮»‬‭. ‬

وتريد‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تقدر‭ ‬كلفته‭ ‬بنحو‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬قطر‭ ‬وتركيا‭.‬