مكاسب قوية لسوق أبوظبي المالي في أسبوع

وتراجع‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬ارتفع‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬بيانات‭ ‬الوظائف‭ ‬في‮

‬الولايات‭ ‬المتحدة

التي‭ ‬توقع‭ ‬المستثمرون‭ ‬أن‭ ‬تجعل

مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الأمريكي‮

‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬رفع‭ ‬الفائدة‭.‬

تحركات‭ ‬الأسهم‭ ‬ارتفع‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‮

‬سوق‭ ‬دبي‭ ‬المالي‮

‬بنسبة‭ ‬0.2‭ ‬بالمائة‭ ‬ليبلغ‭ ‬4090‭ ‬نقطة‭ ‬وسط‭ ‬تباين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المؤشرات‭ ‬القطاعية‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬العقار‭ ‬1‭.‬52‭ ‬بالمائة‭ ‬والاتصالات‭ ‬0‭.‬19‭ ‬بالمائة‭.‬

بينما‭ ‬تراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬أبوظبي‭ ‬0‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬9787‭ ‬نقطة‭.‬

وواصلت‭ ‬أسعار‮

‬النفط،‭ ‬وهي‭ ‬محفز‭ ‬رئيسي‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬تسجيل‭ ‬المكاسب‭ ‬للجلسة‭ ‬الرابعة‭ ‬مدعومة‭ ‬بتوقعات‭ ‬حدوث‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الإمدادات‭.‬

وفي‭ ‬أسبوع،‭ ‬صعد‭ ‬مؤشر

سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬المالي‭ ‬‮«‬فادكس‭ ‬15‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬18‭ ‬بالمائة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬16‭.‬7‭ ‬نقطة‭ ‬ليغلق‭ ‬عند‭ ‬9472‭.‬02‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬مؤشر‭ ‬فوتسي‭ ‬سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬العام‭ ‬‮«‬فادجي‮»‬‭ ‬بنحو‭ ‬0‭.‬22‭ ‬بالمائة‭.‬