مكاسب قوية لسوق أبوظبي المالي في أسبوع

مكاسب قوية لسوق أبوظبي المالي في أسبوع
التاريخ
9/2/2023 7:09:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه خلال تداولات الأسبوع الجاري، بينما أغلقت سوقا الأسهم في الإمارات على تباين خلال جلسة الجمعة.
وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي، الجمعة، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي قبل صدور بيانات الوظائف في
الولايات المتحدة
التي توقع المستثمرون أن تجعل
مجلس الاحتياطي الأمريكي
يميل إلى وقف رفع الفائدة.
تحركات الأسهم ارتفع المؤشر الرئيسي في
سوق دبي المالي
بنسبة 0.2 بالمائة ليبلغ 4090 نقطة وسط تباين في أداء المؤشرات القطاعية حيث ارتفع العقار 1.52 بالمائة والاتصالات 0.19 بالمائة.
بينما تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمائة إلى 9787 نقطة.
وواصلت أسعار
النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، تسجيل المكاسب للجلسة الرابعة مدعومة بتوقعات حدوث نقص في الإمدادات.
وفي أسبوع، صعد مؤشر
سوق أبوظبي المالي «فادكس 15» بنسبة 0.18 بالمائة أو ما يعادل 16.7 نقطة ليغلق عند 9472.02 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.22 بالمائة.
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