وزير البلديات يتابع أعمال التطوير في سوق المنامة المركزي

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬بهدف‭ ‬تفقد‭ ‬الأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬والتي‭ ‬رافقه‭ ‬خلالها‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة،‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السهلي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬امانة‭ ‬العاصمة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬لملاحظات‭ ‬ومقترحات‭ ‬تجار‭ ‬السوق‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭: ‬‮«‬يعدّ‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬الأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬وأكبرها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬141‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويضمّ‭ ‬3‭ ‬مجمعات‭ ‬تجارية‭ ‬هي‭ (‬اللؤلؤ‭ ‬التجاري،‭ ‬والمارينا‭ ‬مول،‭ ‬وأسواق‭ ‬رامز‭)‬،‭ ‬و665‭ ‬وحدة‭ ‬تجارية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬نقطة‭ ‬ارتكاز‭ ‬لعمليات‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬ومحطّة‭ ‬لتزويد‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬بالمواد‭ ‬والسلع‭ ‬والمنتجات‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬تفقّد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬فيها‭ ‬أولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتجار‭ ‬ومرتاديه،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬المعنيين‭ ‬بضرورة‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬المتّبعة،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أهمية‭ ‬إنجاز‭ ‬الأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المركزي،‭ ‬ومنوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬التكييف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي،‭ ‬عبر‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.‬

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المقاول‭ ‬المنفذ‭ ‬لمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬منطقة‭ ‬مواقف‭ ‬الشاحنات‭ (‬المرحلة‭ ‬الأولى‭) ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬تشغليها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تظليل‭ ‬منطقة‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ‭ ‬3،‭ ‬وفي‭ ‬مشروع‭ ‬تركيب‭ ‬مكثفات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬استغلال‭ ‬الطاقة،‭ ‬كاشفاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬إنجاز‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬المرافق‭ ‬الصحيّة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬مؤخراً‭ ‬إنجاز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬منها‭ ‬تظليل‭ ‬منطقة‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ‭ ‬2،‭ ‬وتشجير‭ ‬المساحات‭ ‬المفتوحة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬618‭ ‬شجرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬البيئة‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬وزيادة‭ ‬مساحات‭ ‬الظل‭ ‬فيه،‭ ‬وتركيب‭ ‬قواطع‭ ‬الهواء‭ ‬لسوق‭ ‬اللحوم‭ ‬والأسماك،‭ ‬وصيانة‭ ‬مظلات‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ‭ ‬القائمة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنارة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬السوق،‭ ‬وتوفير‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الحريق،‭ ‬وتكثيف‭ ‬أعمال‭ ‬النظافة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬إنّ‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭ ‬يعدّ‭ ‬إحدى‭ ‬دعائم‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬مشاريع‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باعتباره‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬أساسي‭ ‬للتموين‭ ‬وتوزيع‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّ‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬والتأهيل‭ ‬تصبُّ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬لكافة‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬وضمان‭ ‬تسجيل‭ ‬أعلى‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بمتابعة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لكافة‭ ‬ملاحظات‭ ‬وطلبات‭ ‬واقتراحات‭ ‬التجار‭ ‬والباعة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بمشاركة‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭.‬