وزير البلديات يتابع أعمال التطوير في سوق المنامة المركزي

وزير البلديات يتابع أعمال التطوير في سوق المنامة المركزي
التاريخ
9/2/2023 7:09:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حرص الوزارة على تطوير السوق المركزي في المنامة بما يتناسب مع متطلبات المواطنين ومرتاديه عبر توفير كافة الخدمات المتطوّرة لاستيعاب حاجة التجار والباعة فيه، وبما يتلاءم مع أهمية السوق التجارية والتاريخية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها بهدف تفقد الأعمال التطويرية القائمة في السوق، والتي رافقه خلالها وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ورئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة، ومدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السهلي، وعدد من مسؤولي الوزارة، ونائب رئيس مجلس امانة العاصمة وعدد من أعضاء حيث استمع خلال الزيارة لملاحظات ومقترحات تجار السوق.
وأضاف الوزير: «يعدّ السوق المركزي في المنامة أحد أهم وأبرز الأسواق المركزية وأكبرها في مملكة البحرين، حيث تبلغ مساحته 141 ألف متر مربع، ويضمّ 3 مجمعات تجارية هي (اللؤلؤ التجاري، والمارينا مول، وأسواق رامز)، و665 وحدة تجارية، الأمر الذي جعله نقطة ارتكاز لعمليات بيع المواد الغذائية، ومحطّة لتزويد كافة مناطق البحرين بالمواد والسلع والمنتجات».
وخلال الزيارة تفقّد الوزير المبارك عدداً من المرافق الخدمية في سوق المنامة المركزي والتي تشكل أعمال الصيانة فيها أولوية بالنسبة للتجار ومرتاديه، حيث وجه المعنيين بضرورة الإسراع في أعمال الصيانة وتطوير المرافق الخدمية وفق أحدث المعايير المتّبعة، مؤكّداً أهمية إنجاز الأعمال التطويرية في السوق المركزي، ومنوّهاً إلى أنّ أمانة العاصمة تعمل على تعزيز مستوى التكييف في سوق المنامة المركزي، عبر استكمال إجراءات طرح المناقصة في القريب العاجل.
وبيّن الوزير أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المقاول المنفذ لمشروع تطوير وإعادة تأهيل منطقة مواقف الشاحنات (المرحلة الأولى) والتي سيتم تشغليها بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تم البدء في مشروع تظليل منطقة الشحن والتفريغ 3، وفي مشروع تركيب مكثفات الطاقة في 6 مواقع مختلفة في السوق لتحسين كفاءة استغلال الطاقة، كاشفاً في الوقت ذاته عن إنجاز 60% من مشروع إعادة بناء المرافق الصحيّة في السوق.
وأوضح وزير شؤون البلديات والزراعة أنه تم مؤخراً إنجاز عدد من المشاريع التطويرية في السوق، منها تظليل منطقة الشحن والتفريغ 2، وتشجير المساحات المفتوحة بأكثر من 618 شجرة، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتشجير والتي تسهم في تحسين البيئة داخل السوق وزيادة مساحات الظل فيه، وتركيب قواطع الهواء لسوق اللحوم والأسماك، وصيانة مظلات الشحن والتفريغ القائمة، وتعزيز الإنارة في قطاعات السوق، وتوفير معايير السلامة لأنظمة الحريق، وتكثيف أعمال النظافة اليومية في السوق المركزي.
من جهته قال رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة إنّ سوق المنامة المركزي يعدّ إحدى دعائم رفع كفاءة مشاريع تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين باعتباره أكبر مركز أساسي للتموين وتوزيع السلع الغذائية في المملكة، مؤكّداً أنّ جميع أعمال الصيانة والتأهيل تصبُّ في تحقيق الأهداف المشتركة لكافة أصحاب المصلحة، وضمان تسجيل أعلى مؤشرات الأداء بكل كفاءة واقتدار، مشيداً في الوقت ذاته بمتابعة وزير شؤون البلديات والزراعة المستمرة لكافة ملاحظات وطلبات واقتراحات التجار والباعة، من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المعنية بمشاركة مجلس أمانة العاصمة.
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