بلدية الجنوبية تبحث معالجة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية
التاريخ
9/2/2023 7:09:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحث مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وضع آلية عمل للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والاسواق العشوائية غير المرخصة والمخالفة لقانون إشغال الطرق العامة في المنطقة الجنوبية.
وخلال الاجتماع التنسيقي الذي أقيم بمبنى البلدية الرئيسي بالرفاع، وبحضور ممثلين عن كل من المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، وزارة الداخلية، والمحافظة الجنوبية، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اضافة الى منتسبي البلدية، تم عرض مفصل عن مستجدات اعمال التفتيش المتبعة من قبل البلدية الجنوبية والمتمثلة في ادارة وتنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على الباعة الجائلين الآسيويين المخالفين للاشتراطات والقوانين في مختلف المجمعات السكنية، والذين يزاولون أعمال البيع لفرشات الخضروات والفواكه والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات والملابس المستعملة وغيرها، بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
إلى جانب ذلك تم استعراض عدد من الآثار السلبية المترتبة والمضايقات التي يتسبب بها هؤلاء الباعة على أصحاب المحلات التجارية القائمة، وعلى القاطنين في المناطق السكنية، كحجب الرؤية في زوايا الطرق والتسبب في الازدحام او الارباك المروري، إلى جانب تشويه المظهر الحضاري والعمراني والبيئي للمناطق.
وتم خلال الاجتماع بحث وضع آلية مشتركة ووضع الخطط المستقبلية للقضاء على هذه الظاهرة والقيام بحملات توعوية مستمرة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وتهيب بلدية المنطقة الجنوبية بجميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشراء من الباعة المخالفين نظراً لعدم ضمان سلامة البضائع المعروضة للبيع والتي لا تخضع للاشتراطات الصحية.
يذكر أن بلدية المنطقة الجنوبية تقوم بتنفيذ حملات مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لرصد المخالفات والتعديات على الطريق العام، والتي من ضمنها الباعة الجائلين والاسواق العشوائية المؤقتة وغيرها من أنشطة غير مرخصة او تتنافى مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأعمال والأنشطة التجارية.
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