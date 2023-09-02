وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمبنى‭ ‬البلدية‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالرفاع،‭ ‬وبحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬منتسبي‭ ‬البلدية،‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬مفصل‭ ‬عن‭ ‬مستجدات‭ ‬اعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬المتبعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحملات‭ ‬الرقابية‭ ‬والتفتيشية‭ ‬على‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬الآسيويين‭ ‬المخالفين‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والقوانين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية،‭ ‬والذين‭ ‬يزاولون‭ ‬أعمال‭ ‬البيع‭ ‬لفرشات‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬والأطعمة‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمشروبات‭ ‬والملابس‭ ‬المستعملة‭ ‬وغيرها،‭ ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬المترتبة‭ ‬والمضايقات‭ ‬التي‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬هؤلاء‭ ‬الباعة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬القائمة،‭ ‬وعلى‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬كحجب‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬زوايا‭ ‬الطرق‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬الازدحام‭ ‬او‭ ‬الارباك‭ ‬المروري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشويه‭ ‬المظهر‭ ‬الحضاري‭ ‬والعمراني‭ ‬والبيئي‭ ‬للمناطق‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬مشتركة‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬والقيام‭ ‬بحملات‭ ‬توعوية‭ ‬مستمرة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وتهيب‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬الباعة‭ ‬المخالفين‭ ‬نظراً‭ ‬لعدم‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬البضائع‭ ‬المعروضة‭ ‬للبيع‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬للاشتراطات‭ ‬الصحية‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬تقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬مستمرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لرصد‭ ‬المخالفات‭ ‬والتعديات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬والاسواق‭ ‬العشوائية‭ ‬المؤقتة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬او‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬المنظمة‭ ‬للأعمال‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭.‬