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جامعة العلوم التطبيقية تقدم منحا أكاديمية جزئية 40% للسنة الدراسية الأولى في البرامج البريطانية المستضافة

9/2/2023 7:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬منح‭ ‬أكاديمية‭ ‬جزئية‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30 % ‭ ‬ ‭ ‬40 % ‭ ‬للسنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬المستضافة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬معدلات‭ ‬التخرج‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭. ‬حيث‭ ‬يحصل‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬85 % ‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬40 % ‭ ‬فيما‭ ‬يحصل‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلون‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬85 % ‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬30 % ‭ ‬للسنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬يستمر‭ ‬الطلاب‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المنح‭ ‬الجزئية‭ ‬للسنوات‭ ‬الدراسية‭ ‬المتبقية‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25 % ‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬عملية‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تطرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بإمكانهم‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الجامعة‭ ‬واستكمال‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيلهم‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجامعة‭ ‬ www ‭.‬ asu ‭.‬ edu ‭.‬ bh ،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رقم‭ ‬الواتساب‭ ‬66633770‭.‬

وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بأن‭ ‬التخصصات‭ ‬المطروحة‭ ‬للبرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬تشمل‭ ‬ستة‭ ‬برامج‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬والذي‭ ‬يتميز‭ ‬بإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للطالب‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬القانون‭ ‬البحريني‭ ‬والبريطاني‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬واسعة‭ ‬لخريجيه‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭. ‬

وأشار‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬خريجي‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬المستضافة‭ ‬سوف‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬العلمية‭ ‬المزدوجة‭ ‬

‭(‬ Dual ‭ ‬ Award ‭) ‬ ‭ ‬شهادتي‭ ‬بكالوريوس،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭. ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬خريجي‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬يتمتعون‭ ‬بميزات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ويزودهم‭ ‬بالمؤهلات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتميز‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ويساعدهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬أكبر‭ ‬بعد‭ ‬تخرجهم‭. ‬

وختم‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬حديثه‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬يمكنهم‭ ‬التواصل‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬الواتساب‭ ‬المخصص‭ ‬لقبول‭ ‬الطلبة‭ ‬الجدد‭ ‬66633770،‭ ‬داعياً‭ ‬كافة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬الجامعة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وحساباتها‭ ‬الخاصة‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الانستغرام‭ ‬والسنابشات،‭ ‬واليوتيوب‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

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