جامعة العلوم التطبيقية تقدم منحا أكاديمية جزئية 40% للسنة الدراسية الأولى في البرامج البريطانية المستضافة
التاريخ
9/2/2023 7:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت جامعة العلوم التطبيقية عن تقديم منح أكاديمية جزئية تتراوح ما بين 30 % – 40 % للسنة الدراسية الأولى لجميع الطلبة المسجلين في البرامج البريطانية المستضافة من جامعة لندن ساوث بانك للفصل الدراسي الأول 2023/2024 وذلك بحسب معدلات التخرج في الثانوية العامة. حيث يحصل جميع الطلبة الحاصلين على معدل 85 % فما فوق على منحة 40 % فيما يحصل الطلبة الحاصلون على معدل أقل من 85 % على منحة 30 % للسنة الدراسية الأولى، كما يستمر الطلاب بالحصول على المنح الجزئية للسنوات الدراسية المتبقية والتي تصل إلى 25 % .
وفي وقت تستمر فيه عملية القبول والتسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023/2024 أوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمار كاكا أن الجامعة تطرح مجموعة من البرامج البريطانية بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك في تخصصات متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعة بإمكانهم التسجيل من خلال زيارة الجامعة واستكمال كافة إجراءات تسجيلهم أو عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www . asu . edu . bh ، أو من خلال رقم الواتساب 66633770.
وصرح رئيس الجامعة بأن التخصصات المطروحة للبرامج البريطانية للفصل الدراسي الأول تشمل ستة برامج تتمثل في البكالوريوس في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والبكالوريوس في الهندسة المدنية والبكالوريوس في الهندسة المعمارية بالإضافة إلى البكالوريوس في الحقوق، والذي يتميز بإتاحة الفرصة للطالب في دراسة القانون البحريني والبريطاني مما يفتح آفاقاً واسعة لخريجيه في سوق العمل بعد التخرج.
وأشار الأستاذ الدكتور عمار كاكا إلى أن جميع خريجي هذه البرامج المستضافة سوف يحصلون على الدرجة العلمية المزدوجة
( Dual Award ) – شهادتي بكالوريوس، الأولى من جامعة لندن ساوث بانك في بريطانيا، والثانية من جامعة العلوم التطبيقية. مما يجعل خريجي هذه البرامج يتمتعون بميزات إضافية في سوق العمل ويزودهم بالمؤهلات اللازمة للتميز الأكاديمي، الأمر الذي يعزز من مهاراتهم ويساعدهم في الحصول على فرص وظيفية أكبر بعد تخرجهم.
وختم رئيس الجامعة حديثه بالإشارة إلى أن الطلبة الراغبين بالتعرف أكثر على برامج الجامعة يمكنهم التواصل على رقم الواتساب المخصص لقبول الطلبة الجدد 66633770، داعياً كافة الطلبة إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني وحساباتها الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الانستغرام والسنابشات، واليوتيوب للاطلاع على المزيد من المعلومات عن التسجيل للفصل الدراسي الأول 2023/2024.
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