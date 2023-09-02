المرور: التشديد على التزام الحافلات بالاشتراطات وتأمين سلامة الطلاب
التاريخ
9/2/2023 7:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن استعداداتها للعودة إلى المدارس دعت الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور إلى أهمية التأكد من وجود ترخيص لسواق حافلات نقل الطلبة والطالبات إلى المدارس قبل التعاقد معهم، واشتراكهم في ورش تدريبية متخصصة بالنقل الآمن للطلاب، بالإضافة إلى وجود الاشتراطات الرسمية لترخيص الحافلة بشكل سنوي من خلال فحصها في قسم الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
وبهذه المناسبة أقامت الإدارة عددا من الورش التدريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والسواق الأهليين، تم خلالها استعراض الاشتراطات المطلوبة في الحافلات، وكذلك المسؤوليات الواجب على السائق الالتزام بها أثناء نقل الطلاب وكيفية التعامل معهم من أجل تأمين سلامتهم.
وشددت الإدارة العامة للمرور على أنها لن تتهاون مع مخالفات الحافلات، بما يضمن أمن وسلامة الطلاب ومرتادي الطريق.
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