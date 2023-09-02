وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أقامت‭ ‬الإدارة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والسواق‭ ‬الأهليين،‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬استعراض‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬الحافلات،‭ ‬وكذلك‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الواجب‭ ‬على‭ ‬السائق‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬أثناء‭ ‬نقل‭ ‬الطلاب‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬سلامتهم‭. ‬

وشددت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬مع‭ ‬مخالفات‭ ‬الحافلات،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطلاب‭ ‬ومرتادي‭ ‬الطريق‭. ‬