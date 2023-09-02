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المرور: التشديد على التزام الحافلات بالاشتراطات وتأمين سلامة الطلاب

9/2/2023 7:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬استعداداتها‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬دعت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬ترخيص‭ ‬لسواق‭ ‬حافلات‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬قبل‭ ‬التعاقد‭ ‬معهم،‭ ‬واشتراكهم‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬بالنقل‭ ‬الآمن‭ ‬للطلاب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الرسمية‭ ‬لترخيص‭ ‬الحافلة‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحصها‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الفحص‭ ‬الفني‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أقامت‭ ‬الإدارة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والسواق‭ ‬الأهليين،‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬استعراض‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬الحافلات،‭ ‬وكذلك‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الواجب‭ ‬على‭ ‬السائق‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬أثناء‭ ‬نقل‭ ‬الطلاب‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬سلامتهم‭. ‬

وشددت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬مع‭ ‬مخالفات‭ ‬الحافلات،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطلاب‭ ‬ومرتادي‭ ‬الطريق‭. ‬

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