حل مشكلة البحرينيين في مطار البوسنة





أكد‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬جواد‭ ‬الحواج‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للبوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬للصداقة‭ ‬والاعمال‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬السواح‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سراييفو‭ ‬الدولي‭ ‬امس،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬امتلاكهم‭ ‬فيزا‭ ‬للدخول‭ ‬الى‭ ‬البوسنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منحهم‭ ‬فيزا‭ ‬استثنائية‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.‬

واضاف‭ ‬الحواج‭ ‬‮«‬ان‭ ‬قرار‭ ‬البوسنة‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬للسواح‭ ‬للدخول‭ ‬الى‭ ‬البوسنة‭ ‬بدون‭ ‬فيزا،‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬اشهر‭ ‬وتم‭ ‬تفعيله‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عنه‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام،‭ ‬ومكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬والطيران،‭ ‬وتفاجأ‭ ‬العالقون‭ ‬بالقرار‭ ‬بعد‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬المطار‭ ‬سراييفو‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬تم‭ ‬ايقاف‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬البوسنة‭ ‬بالفيزا،‭ ‬وتم‭ ‬تفعيل‭ ‬اهمية‭ ‬الدخول‭ ‬بالفيزا‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬مجددا‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬كجمعية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬للعالقين،‭ ‬وشكر‭ ‬السفير‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭.‬