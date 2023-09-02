حل مشكلة البحرينيين في مطار البوسنة
التاريخ
9/2/2023 7:09:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
أكد رجل الاعمال جواد الحواج رئيس جمعية البحرين للبوسنة والهرسك للصداقة والاعمال انه تم حل مشكلة 11 من المواطنين السواح العالقين في مطار سراييفو الدولي امس، بسبب عدم امتلاكهم فيزا للدخول الى البوسنة من خلال منحهم فيزا استثنائية لمدة شهر واحد فقط.
واضاف الحواج «ان قرار البوسنة بعدم السماح للسواح للدخول الى البوسنة بدون فيزا، صدر من 3 اشهر وتم تفعيله منذ بداية سبتمبر الجاري، ولكن لم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي في وسائل الاعلام، ومكاتب السياحة والطيران، وتفاجأ العالقون بالقرار بعد وصولهم الى المطار سراييفو مشيرا الى انه منذ عام 2014 تم ايقاف الدخول الى البوسنة بالفيزا، وتم تفعيل اهمية الدخول بالفيزا من بداية سبتمبر الجاري مجددا». واشار الى انه تم التواصل كجمعية مع الجهات المختصة، من اجل ايجاد حل للعالقين، وشكر السفير البحريني في موسكو على ما بذله من جهد في حل المشكلة.
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