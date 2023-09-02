كتب‭: ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد





تبنى‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬الخليجي‭ ‬الثالث‭ ‬للسياسات‭ ‬الأسرية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمدينة‭ ‬صلالة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬توصياته‭ ‬الختامية‭ ‬جميع‭ ‬المرئيات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬شاركت‭ ‬بها‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭.‬

وكانت‭ ‬الأنصاري‭ ‬قد‭ ‬طرحت‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬المقدمة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمنتدى‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مفهوم‭ ‬المواطنة‭ ‬ودور‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬المواطنة‭ ‬المسؤولة‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الفرد‭ ‬والتماسك‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬للندوة‭ ‬العلمية‭ ‬الخليجية‭ ‬قالت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬منظور‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬استند‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬نضج‭ ‬وتطور‭ ‬متسارع‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬صياغة‭ ‬وحبكة‭ ‬السياسات‭ ‬الأسرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بأبعادها‭ ‬ومحاورها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬المتعددة،‭ ‬التي‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عناصر‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشامل‭ ‬وارتقاء‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬لأفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬وإعلاء‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والانتماء‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي،‭ ‬ولضمان‭ ‬ممارستها‭ ‬ممارسة‭ ‬سليمة‭ ‬ومتوازنة‭ ‬بين‭ ‬التمتع‭ ‬بالحقوق‭ ‬والالتزام‭ ‬بالواجب‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لتوجهات‭ ‬المنتدى‭ ‬بالأخذ‭ ‬بتوصيات‭ ‬الورقة‭ ‬ضمن‭ ‬بيانه‭ ‬النهائي‭. ‬

وشملت‭ ‬توصيات‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬الخليجي‭ ‬للسياسات‭ ‬الأسرية‮»‬‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها‭ ‬وتوضيحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاركين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبنى‭ ‬جميع‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬وتمثلت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬أن‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والتماسك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هو‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬لكافة‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع،‭ ‬بأفراده‭ ‬ومؤسساته،‭ ‬تدعمها‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬دستور‭ ‬وتشريعات‭ ‬بما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬وأدوار‭ ‬لكافة‭ ‬الأطراف‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لتشمل‭ ‬تطوير‭ ‬شبكات‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬لتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بظروفهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬ووضع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الرخاء‭ ‬الشامل‭ ‬للجميع‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬مخرجات‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بدعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬والشباب‭ ‬والمسنين‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬تعليم‭ ‬وإسكان‭ ‬وصحة‭ ‬ودعم‭ ‬مهني‭ ‬وضمان‭ ‬اجتماعي‭ ‬وغيرها،‭ ‬بمؤشرات‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬المجتمعي،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬تلك‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬للأسرة‭ ‬الخليجية‭. ‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬بإبراز‭ ‬دور‭ ‬المنظومة‭ ‬الأسرية،‭ ‬كصمام‭ ‬أمان‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنشئة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لغرس‭ ‬القيم‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والخليجية‭ ‬وصد‭ ‬الغزو‭ ‬الثقافي‭ ‬العابر‭ ‬للحدود،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬البرامج‭ ‬وتجديدها،‭ ‬لإجادة‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬تحصين‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تنشيط‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬المسؤول‭ ‬وخصوصاً‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الطرح‭ ‬الهادف‭ ‬والتوعية‭ ‬بسبل‭ ‬الوقاية‭ ‬والتعريف‭ ‬بمزايا‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الموجات‭ ‬الثقافية‭ ‬والفكرية‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬حدودنا‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نميز‭ ‬بين‭ ‬غثها‭ ‬وسمينها،‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطوير‭ ‬طرق‭ ‬التدريس‭ ‬المخصصة‭ ‬لتنمية‭ ‬حس‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المناهج‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭ ‬مرنة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطوير‭ ‬المستمر،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التربية‭ ‬المدنية‭ ‬بمفهومها‭ ‬الشامل‭.‬

وأكد‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬والمحفزة‭ ‬للسلوك‭ ‬المدني‭ ‬المتحضر‭ ‬النابع‭ ‬من‭ ‬شريعتنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬المجتمعات‭ ‬ومواطنيها‭ ‬بالسعي‭ ‬في‭ ‬تنميتها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وحفظ‭ ‬مكتسباتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتنمية‭ ‬دور‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تجسيد‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والسياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لوضع‭ ‬إطار‭ ‬استرشادي‭ ‬عام‭ ‬خليجي‭ ‬للاهتداء‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬توجهاته‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المواطنة‭ ‬المسؤولة‭.‬

وطالب‭ ‬بإنشاء‭ ‬منصة‭ ‬خليجية‭ ‬مشتركة‭ ‬لجمع‭ ‬البيانات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالسياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتشخيص‭ ‬القضايا‭ ‬والظواهر‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ممارساتها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬وحلولها‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الدراسات‭ ‬النوعية‭ ‬والبحوث‭ ‬الاكاديمية‭ ‬والميدانية‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬أثر‭ ‬مبادرات‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتماسك‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬صد‭ ‬المخاطر‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬المستهدفة‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭.‬

وطرح‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلسي‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬جلساته‭ ‬عدة‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬لخبراء‭ ‬وأكاديميين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬تناولت‭ ‬دور‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬المواطنة‭ ‬المسؤولة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬لأهم‭ ‬السياسات‭ ‬والممارسات‭ ‬الناجحة‭ ‬واقتراح‭ ‬سبل‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬تلك‭ ‬السياسات‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬التنموية‭ ‬وتقوية‭ ‬وتحصين‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التحديات‭ ‬المستجدة‭.‬