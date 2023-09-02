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اليوم.. عودة الكوادر التعليمية والإدارية إلى المدارس

9/2/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستعد‭ ‬الكوادر‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬20223‭/‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدؤوا‭ ‬في‭ ‬الانتظام‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬المقرر‭ ‬يومي‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬فاتحة‭ ‬مهمة‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬ومن‭ ‬خلاله‭ ‬تتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لالتقاء‭ ‬الطاقم‭ ‬التعليمي‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الشروحات‭ ‬اللازمة‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬المحطات‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬وكذا‭ ‬تعريفهم‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬مرافق‭ ‬المدرسة‭ ‬ويتم‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬استفسارات‭ ‬ذوي‭ ‬الطلبة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭ ‬لهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬تعتبر‭ ‬ممارسة‭ ‬تعليمية‭ ‬راقية،‭ ‬وتمهد‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬بشكل‭ ‬سلس،‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاق‭ ‬التواصل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المدارس‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المدرسية‭ ‬بشكل‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭.‬

وحول‭ ‬أبرز‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي،‭ ‬وجميع‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬فرق‭ ‬مختصة‭ ‬لاستقبال‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ومرافقتهم‭ ‬وتوديعهم‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬استعدادات‭ ‬عامة‭ ‬لتجهيز‭ ‬المدارس‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬ملائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تنظيف‭ ‬موسعة،‭ ‬وتوفير‭ ‬المواد‭ ‬والبيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتقويم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والبطاقة‭ ‬التعريفية،‭ ‬ومختلف‭ ‬المعلومات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمدرسة‭ ‬وخريطتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬المواصلات‭ ‬والوصول‭ ‬والانصراف‭ ‬من‭ ‬المدارس‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬عقدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬مديري‭ ‬ومديرات‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬209‭ ‬مدارس،‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمساندة‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬استعدادات‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية‭ ‬واللوجستية‭ ‬والفنية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الوزير‭ ‬لمديري‭ ‬ومديرات‭ ‬المدارس‭ ‬شرحاً‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬أنجزته‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تحضيرات‭ ‬وخطط،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الوزارة‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬والسياسات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬محطات‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬القادم،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬أهم‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المدارس‭ ‬ومسؤولياتها‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يغطي‭ ‬عدة‭ ‬عناصر‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭: ‬الاهتمام‭ ‬بالتحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬والكفايات،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬ومعايير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مفاهيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعمليات‭ ‬الإرشاد‭ ‬النفسي‭ ‬والأكاديمي،‭ ‬والترفيه‭ ‬والمسابقات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المدرسية‭ ‬الصفية‭ ‬واللاصفية‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أكد‭ ‬مديرو‭ ‬ومديرات‭ ‬المدارس‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المدرسية‭ ‬لإنجاز‭ ‬ترتيبات‭ ‬استقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬واستقبال‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بقرب‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬155‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬في‭ ‬209‭ ‬مدارس‭ ‬حكومية،‭ ‬والعدد‭ ‬التقديري‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬العدد‭ ‬المتوقع‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬في‭ ‬80‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة‭.‬

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