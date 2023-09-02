اليوم.. عودة الكوادر التعليمية والإدارية إلى المدارس

اليوم.. عودة الكوادر التعليمية والإدارية إلى المدارس
التاريخ
9/2/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستعد الكوادر التعليمية والإدارية للعودة إلى المدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 20223/2024، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلبة والطالبات المقرر أن يبدؤوا في الانتظام في الدراسة يوم الأربعاء القادم.
بدوره أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في مداخلة مع تلفزيون البحرين أهمية إقامة اليوم التعريفي لأولياء الأمور في جميع المدارس الحكومية المقرر يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات سمو نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يعتبر فاتحة مهمة للعام الدراسي الجديد، ومن خلاله تتاح الفرصة لأولياء الأمور لالتقاء الطاقم التعليمي والإداري في جميع المدارس الحكومية، ويتم تقديم كافة الشروحات اللازمة عن أهم المحطات الدراسية في العام الدراسي، وكذا تعريفهم على أهم مرافق المدرسة ويتم الإجابة عن جميع استفسارات ذوي الطلبة، فضلا عن تقديم الملف التعريفي لهم.
وأضاف أن ممارسة الأيام التعريفية تعتبر ممارسة تعليمية راقية، وتمهد للعام الدراسي بشكل سلس، وتفتح آفاق التواصل ما بين المدارس والمجتمعات المدرسية بشكل يعزز من نجاح العام الدراسي.
وحول أبرز الاستعدادات لليوم التعريفي أكد وزير التربية والتعليم أن اليوم التعريفي بات من أهم الاستعدادات للعام الدراسي، وجميع الإدارات المدرسية تقف على قدم وساق لاستقبال الطلبة وأولياء الأمور، وتم تشكيل فرق مختصة لاستقبال أولياء الأمور ومرافقتهم وتوديعهم خلال اليوم التعريفي، كما أن هناك استعدادات عامة لتجهيز المدارس حتى تكون ملائمة من خلال إجراء عمليات تنظيف موسعة، وتوفير المواد والبيانات الخاصة بالتقويم الأكاديمي والبطاقة التعريفية، ومختلف المعلومات المرتبطة بالمدرسة وخريطتها، بالإضافة إلى خطة المواصلات والوصول والانصراف من المدارس.
هذا وقد عقدت وزارة التربية والتعليم قبل أيام اجتماعها الدوري مع مديري ومديرات جميع المدارس الحكومية، البالغ عددها 209 مدارس، من جميع المناطق التعليمية، برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات التعليمية والمساندة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات المدارس الحكومية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك من جميع النواحي التعليمية والتربوية واللوجستية والفنية، حيث قدم الوزير لمديري ومديرات المدارس شرحاً حول ما أنجزته الوزارة من تحضيرات وخطط، وتوجهات الوزارة للمرحلة المقبلة، والسياسات المتبعة في التعامل مع جميع محطات العام الدراسي القادم، كما تطرق إلى أهم التحديات والدروس المستفادة من العام الدراسي الماضي، وسبل تطوير العمل في المرحلة المقبلة، مستعرضاً أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال المرحلة السابقة وانعكاساتها على أداء المدارس ومسؤولياتها.
وأكد الوزير أن التركيز في تسيير العام الدراسي ينبغي أن يغطي عدة عناصر رئيسية هي: الاهتمام بالتحصيل العلمي وتعزيز المهارات والكفايات، وتوفير الخدمات ومعايير الأمن والسلامة، وترسيخ مفاهيم المواطنة والهوية البحرينية، وعمليات الإرشاد النفسي والأكاديمي، والترفيه والمسابقات والأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية.
من جانبهم أكد مديرو ومديرات المدارس العمل الدؤوب لجميع الفرق المدرسية لإنجاز ترتيبات استقبال العام الدراسي واستقبال الطلاب والطالبات، معبرين عن سعادتهم بقرب العام الدراسي الجديد.
الجدير بالذكر أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية يبلغ نحو 155 ألف طالب وطالبة في 209 مدارس حكومية، والعدد التقديري للطلبة المستجدين هذا العام من المتوقع أن يتجاوز 15 ألف طالب وطالبة، بينما يبلغ العدد المتوقع لطلبة المدارس الخاصة أكثر من 90 ألف طالب وطالبة في 80 مدرسة خاصة.
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