برعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء.. إقامة معرض الجواهر العربية في نوفمبر القادم
التاريخ
9/2/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقام معرض الجواهر العربية 2023 خلال الفترة من 14 ولغاية 18 نوفمبر المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد بمنطقة الصخير، ويعد المعرض الحدث الأبرز في مجال المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي بنسخة جديدة حصرية في 5 قاعات ليعزز تجربة كلّ من التجار والزوار.
كما في السنوات السابقة معرض الجواهر العربية الذي تنظمه «إنفورما ماركتس» يساهم في جعل مملكة البحرين الوجهة الامثل لعشاق الرفاهية والفخامة من جميع أنحاء العالم. سيضم هذا الحدث المرتقب ما يتجاوز 650 من العلامات التجارية المحلية والعالمية المرموقة في صناعة وتصميم المجوهرات الفاخرة تنتمي لأكثر من 30 دولة.
يشكل الحدث عرضاً رائعاً لمدة 5 أيام للتصاميم الكلاسيكية والمعاصرة، ومجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة وأدوات الكتابة الجميلة والإكسسوارات الفاخرة، منها مجوهرات آسيا ومركز البحرين للمجوهرات، ومجوهرات آسيا وغيرها من العلامات التجارية الرائدة في المجال.
يعتبر معرض الجواهر العربية 2023 منصة بارزة عالمية لعرض المجموعات الحصرية وقطع محدودة الإصدار في سوق الشرق الأوسط. كما تشهد النسخة 31 من معرض الجواهر العربية زيادة بنسبة 20 % في مشاركة العلامات التجارية الجديدة، من بينها شركة مجوهرات جوهرة وغيرها الكثير.
وبهذه المناسبة قال محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: «بينما نتطلع للمستقبل، قد بلغت قيمة حجم السوق للمجوهرات والساعات العالمية 340.69 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.23 % بين 2023-2026. أكثر من أي وقت مضى من المهم أن يتكيف صانعو المجوهرات والساعات مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة».
«كما يهدف معرض الجواهر العربية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، كونه يمتلك تاريخاً عريقاً في تزويد المتسوقين بإمكانية الوصول إلى شركات المجوهرات الفاخرة غير المتوفرة في السوق المحلي، بالإضافة الى تواجد الشركات المحلية في مساحة مخصصة مع تقديم عروض خيالية. يحرص المعرض على تواجد العلامات التجارية بشتى أصنافها لتلبية جميع أذواق الزوار، فإن معرض الجواهر العربية حدث لا يفوت».
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