كما‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوجهة‭ ‬الامثل‭ ‬لعشاق‭ ‬الرفاهية‭ ‬والفخامة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬سيضم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرتقب‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬650‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬وتصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفاخرة‭ ‬تنتمي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة‭.‬

يشكل‭ ‬الحدث‭ ‬عرضاً‭ ‬رائعاً‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬للتصاميم‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬وأدوات‭ ‬الكتابة‭ ‬الجميلة‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬منها‭ ‬مجوهرات‭ ‬آسيا‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬آسيا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬

يعتبر‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2023‭ ‬منصة‭ ‬بارزة‭ ‬عالمية‭ ‬لعرض‭ ‬المجموعات‭ ‬الحصرية‭ ‬وقطع‭ ‬محدودة‭ ‬الإصدار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬شركة‭ ‬مجوهرات‭ ‬جوهرة‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬نتطلع‭ ‬للمستقبل،‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬للمجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬العالمية‭ ‬340‭.‬69‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬السوق‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬مركب‭ ‬يبلغ‭ ‬5.23 ‭%‬ ‭ ‬بين‭ ‬2023‭-‬2026‭. ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يتكيف‭ ‬صانعو‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬مع‭ ‬تفضيلات‭ ‬المستهلكين‭ ‬المتغيرة‮»‬‭.‬

‮«‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كونه‭ ‬يمتلك‭ ‬تاريخاً‭ ‬عريقاً‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬المتسوقين‭ ‬بإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفاخرة‭ ‬غير‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تواجد‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬خيالية‭. ‬يحرص‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬بشتى‭ ‬أصنافها‭ ‬لتلبية‭ ‬جميع‭ ‬أذواق‭ ‬الزوار،‭ ‬فإن‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬حدث‭ ‬لا‭ ‬يفوت‮»‬‭.‬