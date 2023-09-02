المغرب: فتح تحقيق قضائي في حادث (جيت سكي)

المغرب: فتح تحقيق قضائي في حادث (جيت سكي)
التاريخ
9/2/2023 3:13:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفاد مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وأكدت النيابة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التحقيق في الحادث يتواصل حاليا.
جدير بالذكر أن الحادث أسفر عن مصرع شابين مغربيين، الثلاثاء الماضي، خلال ممارستهما الرياضة المائية على متن“جيت سكي” بشاطئ السعيدية.
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