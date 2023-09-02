وفاة شاعر الجنة جيمي بافيت عن 76 عاماً



أعلن الموقع الإلكتروني للمطرب وكاتب الأغاني الأمريكي جيمي بافيت اليوم السبت وفاته عن عمر يناهز 76 عاما.

ويشتهر بافيت بأغنيته "مارجاريتافيل" التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية، وكان قد طرحها في عام 1977.

وقال الموقع في بيان "رحل جيمي في سلام مساء الأول من سبتمبر بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه. عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له وسيفتقده الكثيرون". ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. وكان بافيت قد ألغى خلال الشهور القليلة الماضية عددا من الحفلات بسبب مشكلات صحية تعرض لها.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا اليوم السبت بعد وفاة بافيت ووصفه بأنه "شاعر الجنة". وجاء فيه "لقد ذكّرنا جيمي بمدى أهمية الأشياء البسيطة في الحياة؛ من نحبهم، والأماكن التي ننتمي إليها، وآمالنا في الأفق".

وأنتج بافيت 27 ألبوما خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاما. وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية.

وتوفي جيمي تاركا وراءه زوجته جين سلاجسفول وابنتيه سارة وسافانا وابنه كاميرون.