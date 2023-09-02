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توضيح من وزيرة التنمية بشأن القروض والمساعدات المُقدمة للمواطنين المستحقين

9/2/2023 3:10:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن العمل جار على منصة موحدة للاقتراض والمساعدات التي تهدف لتنظيم إعطاء الدعم لمستحقيه.


وشددت بني مصطفى، خلال زيارتها لمحافظة الزرقاء، على أن الوزارة تعمل على تطوير استراتيجية الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، لينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.


وعن مسودة قانون التنمية الاجتماعية الجديد أوضحت أن القانون يركز على مهنية العمل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية وسيتم عرضه على الجهات ذات العلاقة لتعزيز جسور التواصل مع الشركاء.


وبينت أنه سيتم العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للجمعيات، بما يساهم في دعمهم على تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية

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