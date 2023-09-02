وفي التفاصيل، قال العميد صمد آقامحمدي: "تمكننا من تطوير أنظمة ليزر للدفاع الجوي الإيراني.. وإيران قادرة على اعتراض واستهداف طائرات F-35".

وأضاف العميد آقامحمدي: "خلال الأشهر القادمة سنبث أخبارا جيدة حول الصواريخ، لا سيما تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة".

وشدد آقامحمدي على أن "إيران هي واحدة من أكثر الدول كفاءة في تحديد واعتراض الطائرات الصغيرة"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات بدون طيار ومواجهتها".

روسيا اليوم