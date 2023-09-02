Sunday, 03 September 2023 02:54 GMT

إيران: قادرون على اعتراض واستهداف مقاتلات F-35 وسنبث أخبارا جيدة بمجال الصواريخ

9/2/2023 3:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد رئيس منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي لقوات الدفاع الجوي الإيراني العميد صمد آقامحمدي أن لدى بلاده القدرة على كشف وإسقاط طائرة F-35 الأمريكية.

وفي التفاصيل، قال العميد صمد آقامحمدي: "تمكننا من تطوير أنظمة ليزر للدفاع الجوي الإيراني.. وإيران قادرة على اعتراض واستهداف طائرات F-35".
وأضاف العميد آقامحمدي: "خلال الأشهر القادمة سنبث أخبارا جيدة حول الصواريخ، لا سيما تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة".
وشدد آقامحمدي على أن "إيران هي واحدة من أكثر الدول كفاءة في تحديد واعتراض الطائرات الصغيرة"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات بدون طيار ومواجهتها".

روسيا اليوم

MENAFN02092023000208011052ID1106998727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث