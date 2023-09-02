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حوارية شبابية في اربد حول أهمية العمل التطوعي

9/2/2023 3:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظم مركز شابات الوسطية غربي إربد اليوم السبت، جلسة حوارية حول أهمية العمل التطوعي، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز .
وتحدث المدرب محمود درباس، عن أهمية تعزيز العمل التطوعي في المجتمع لما ينعكس عليه من آثار إيجابية تعزز التكافل الاجتماعي في المجتمعات المحلية وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.


وأشار إلى مفهوم التطوع والمنظور الإسلامي له ، وما يتضمنه من جهود تبذل في تعزيز أهدافه التي تسهم بتلبية وحل بعض المعيقات والقضايا والاحتياجات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع.


وأكد درباس، أن العمل التطوعي أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين ما يتطلب إعداد أجيال مستقبلية واعية بأهمية العمل التطوعي بجميع مكوناته ونشر الثقافة المجتمعية الإيجابية التطوعية في نفوس الشباب.

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