حوارية شبابية في اربد حول أهمية العمل التطوعي

حوارية شبابية في اربد حول أهمية العمل التطوعي
التاريخ
9/2/2023 3:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نظم مركز شابات الوسطية غربي إربد اليوم السبت، جلسة حوارية حول أهمية العمل التطوعي، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز .
وتحدث المدرب محمود درباس، عن أهمية تعزيز العمل التطوعي في المجتمع لما ينعكس عليه من آثار إيجابية تعزز التكافل الاجتماعي في المجتمعات المحلية وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.
وأشار إلى مفهوم التطوع والمنظور الإسلامي له ، وما يتضمنه من جهود تبذل في تعزيز أهدافه التي تسهم بتلبية وحل بعض المعيقات والقضايا والاحتياجات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع.
وأكد درباس، أن العمل التطوعي أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين ما يتطلب إعداد أجيال مستقبلية واعية بأهمية العمل التطوعي بجميع مكوناته ونشر الثقافة المجتمعية الإيجابية التطوعية في نفوس الشباب.
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