حوارية شبابية في اربد حول أهمية العمل التطوعي



وأشار إلى مفهوم التطوع والمنظور الإسلامي له ، وما يتضمنه من جهود تبذل في تعزيز أهدافه التي تسهم بتلبية وحل بعض المعيقات والقضايا والاحتياجات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع.



وأكد درباس، أن العمل التطوعي أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين ما يتطلب إعداد أجيال مستقبلية واعية بأهمية العمل التطوعي بجميع مكوناته ونشر الثقافة المجتمعية الإيجابية التطوعية في نفوس الشباب.