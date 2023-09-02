

وبينت الدائرة، في نشرتها المفصلة، أن نهار يوم غدٍ الاحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

أما ليلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، والأجواء تكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وليـــلاً تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما يوم الثلاثاء، تبقى الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.