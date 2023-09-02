حظر تجوال في كركوك



جاء ذلك بعد مظاهرات ومظاهرات مضادة في المحافظة تخللها أعمال شغب، وتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع في المحافظة العراقية.



ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، الفرق الأمنية في كركوك ببسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب.



كما وجه القائد العام للقوات المسلحة، بتنفيذ عمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب بكركوك لغرض تفتيشها.

