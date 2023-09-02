Sunday, 03 September 2023 02:54 GMT

حظر تجوال في كركوك

9/2/2023 3:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرضت السلطات المحلية في كركوك العراقية، حظر تجوال في جميع أنحاء المحافظة، وسط توجيهات عليا ببسط الأمن ومواجهة الشغب.


جاء ذلك بعد مظاهرات ومظاهرات مضادة في المحافظة تخللها أعمال شغب، وتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع في المحافظة العراقية.


ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، الفرق الأمنية في كركوك ببسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب.


كما وجه القائد العام للقوات المسلحة، بتنفيذ عمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب بكركوك لغرض تفتيشها.


MENAFN02092023000208011052ID1106998723

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث