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بيان من وزارة الحج والعمرة السعودية حول تمديد التأشيرة للمعتمرين

9/2/2023 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يجوز تمديد التأشيرة للمعتمرين بعد انتهاء فترة صلاحيتها.
وقالت الوزارة عبر حساب "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، ولا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يومًا".
وأشارت إلى أنه تم إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 4 حزيران 2023.


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