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بلدية غرب إربد تحوسب المخططات ومواقع الترسيم

9/2/2023 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة أن البلدية أنجزت حوسبة جميع المخططات ومواقع الترسيم للتسهيل على المواطنين ولمواكبة التطور في مجال العمل البلدي.
وأشار البطاينة خلال لقائه اليوم، المساحين والرسامين في البلدية، الى ضرورة إيجاد آلية جديدة لإصدار المخططات التنظيمية كونها غير واضحة واستبدال لونها الأزرق، وتنزيل جميع التعديلات من المعلومات على المخططات مباشرة لضمان بيان المعلومات المحدثة عليها.
وقال انه ولتمكين المساحين والرسامين من أداء هذه المهام سيصار الى رفدهم بأدوات رسم ودورات وبرامج محوسبة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم بتميز وفق أعلى المعايير الاحترافية.
وأوضح أن العمل مازال جار على معالجة جميع الاختلالات والمشاكل ووضع لوحات إرشادية في جميع مناطق البلدية .

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