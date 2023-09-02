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4 حركات تهدد مرضى هشاشة العظام

9/2/2023 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعد هشاشة العظام حالة يفقد فيها الجسم الكثير من الأنسجة العظمية أو ينتج القليل جدًا من الأنسجة العظمية، ما يترك العظام هشة وضعيفة وأكثر عرضة للكسر، يسبب أداء بعض الحركات من خلال ممارسة الأنشطة أو التمارين اليومية في الإصابة بعدد من المشكلات.
تمارين تهدد مرضى هشاشة العظام


1-الانحناء
يمكن أن يؤدي الانحناء إلى الأمام إلى زيادة احتمال تعرض المصابين بهشاشة العظام لانكسار عظام العمود الفقري، ومن التمارين التي ينبغي تجنبها أيضًا لمس أصابع القدمين أو تمارين البطن.


2-الالتفاف
يساعد الالتفاف على التواء الخصر ما يتسبب في سهولة تعرض المصابين بالهشاشة إلى فرص انكسار عظام العمود الفقري، يمكن أن يحدث الالتفاف بقوة مع ممارسة الأنشطة اليومية أو عند ممارسة تمارين رياضية مثل: الجولف والتنس والبولينج وبعض أوضاع اليوجا.
3-الجري
يعد الجري أحد التمارين عالية الشدة، التي قد تزيد من خطر انكسار العظام الهشة، فتجنب الحركات المفاجئة والسريعة عمومًا واختر التمارين ذات الحركات البطيئة التي تُمكن السيطرة عليها وإذا كان مستوى لياقتك البدنية وقوتك الجسمانية جيدًا في العموم رغم الإصابة بهشاشة العظام، فقد يكون بمقدورك أداء تمارين أقوى بعض الشيء مقارنة بالأشخاص ضعاف البنية.
4-القفز
فكر في القفز على الحبل أو القفز على الرافعات أو أي تمارين أخرى تتضمن التحميل أو التأثير المفاجئ والمتفجّر عندما تضرب القدمين الأرض، تجنب أيضًا الحركات المتشنجة والسريعة؛ بدلًا من ذلك، اختيار تمارين ذات حركات بطيئة ومنضبطة.

الكونستلو

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