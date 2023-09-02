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لليوم الرابع.. وسم قاطع الفرح القاتل يتصدر مواقع التواصل في الأردن

9/2/2023 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لليوم الرابع على التوالي، تصدر وسم قاطع الفرح القاتل، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وذلك للدعوة لمكافحة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، بعد الحادثة التي راح ضحيتها الشاب حمزة الفناطسة خلال الاحتفال بزفافه في معان، يوم الأربعاء الماضي.
وأطلقت حملة وطنية " وثيقة " تدعو لرفض إطلاق للعيارات النارية في المناسبات، وطالبت الحملة من المواطنين المشاركة في الوثيقة وتعميمها.
وتحرك ملتقى البرلمانيات الأردنيات بان أعلن عن مبادرة تحت عنوان "لا تقتل فرحتي"، وذلك للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، باعتبارها ممارسات مخالفة للقانون وتتسبب بمخاطر جسيمة على أرواح الأبرياء.


وأكدت المبادرة على أن الظاهرة تؤثر سلبا على اتجاهات وسلوكيات النشء الجديد باعتبارها ظاهرة عنفية لا تتضمن أية قيمة حميدة

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