لليوم الرابع.. وسم قاطع الفرح القاتل يتصدر مواقع التواصل في الأردن
التاريخ
9/2/2023 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - لليوم الرابع على التوالي، تصدر وسم قاطع الفرح القاتل، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وذلك للدعوة لمكافحة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، بعد الحادثة التي راح ضحيتها الشاب حمزة الفناطسة خلال الاحتفال بزفافه في معان، يوم الأربعاء الماضي.
وأطلقت حملة وطنية " وثيقة " تدعو لرفض إطلاق للعيارات النارية في المناسبات، وطالبت الحملة من المواطنين المشاركة في الوثيقة وتعميمها.
وتحرك ملتقى البرلمانيات الأردنيات بان أعلن عن مبادرة تحت عنوان "لا تقتل فرحتي"، وذلك للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، باعتبارها ممارسات مخالفة للقانون وتتسبب بمخاطر جسيمة على أرواح الأبرياء.
وأكدت المبادرة على أن الظاهرة تؤثر سلبا على اتجاهات وسلوكيات النشء الجديد باعتبارها ظاهرة عنفية لا تتضمن أية قيمة حميدة
MENAFN02092023000208011052ID1106998718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.