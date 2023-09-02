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وفاة السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون

9/2/2023 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مركز ريتشاردسون للمشاركة العالمية وفاة بيل ريتشاردسون، السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الطاقة في عهد الرئيس بيل كلينتون، عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال ميكي بيرغمان، نائب رئيس مركز ريتشاردسون، في بيان:“لقد توفي الحاكم ريتشاردسون بسلام أثناء نومه الليلة الماضية"، مضيفا“لقد عاش حياته بأكملها في خدمة الآخرين، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الحكومة ومسيرته المهنية اللاحقة في المساعدة على تحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن أو المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج".
وتابع: "لم يكن هناك شخص لا يتحدث معه الحاكم ريتشاردسون إذا كان يحمل وعدا بإعادة شخص إلى الحرية. لقد فقد العالم نصيرا لأولئك المحتجزين ظلما في الخارج، ولقد فقدت أنا مرشدا وصديقا عزيزا".
يذكر أنه تم ترشيح ريتشاردسون لجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي تقديرا لعمله في مجال إنقاذ وتبادل السجناء الأمريكيين حول العالم.

روسيا اليوم

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