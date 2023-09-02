بيان من جمعية البنوك الاردنية



وفي ختام الاجتماع، أعلن مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، عن انطلاق أعمال اللجنة رسميا في الجمعية، وبما يسهم في تعزيز دور البنوك في تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وقال المحروق إن اللجنة ستشكل منصة للتنسيق بين البنوك الأعضاء في مجلس الإدارة، وستعمل على تقديم مبادرات تعزز من دور البنوك في خدمة المجتمع.

