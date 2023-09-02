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بيان من جمعية البنوك الاردنية

9/2/2023 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية البنوك في الأردن عن تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعه المنعقد في آب الماضي.
وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود لجنة مختصة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في الجمعية بهدف تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتوجيهها نحو الأولويات والرؤى الوطنية والشكل الذي يعظم من الأثر الناجم عنها.
واستهدف الاجتماع الأول مناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على أجندة اجتماع اللجنة، ومنها مناقشة الأهداف والدور المهم المناط باللجنة والتعريف بالأسس والآليات المعتمدة بخصوص مساهمات البنوك في المبادرات الجماعية التي يتم إطلاقها.
كما جرى خلال الاجتماع التوافق على وضع سياسة خاصة للمسؤولية المجتمعية بحيث تتضمن تلك الأسس المجالات والقطاعات المستهدفة، وبالشكل الذي يساهم في تعظيم الأثر الناجم عنها.


وفي ختام الاجتماع، أعلن مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، عن انطلاق أعمال اللجنة رسميا في الجمعية، وبما يسهم في تعزيز دور البنوك في تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
وقال المحروق إن اللجنة ستشكل منصة للتنسيق بين البنوك الأعضاء في مجلس الإدارة، وستعمل على تقديم مبادرات تعزز من دور البنوك في خدمة المجتمع.

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