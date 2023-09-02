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العراق.. مسرور بارزاني يصدر بيانا بشأن أحداث كركوك

9/2/2023 3:10:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مساء اليوم السبت، بيانا بشأن أعمال العنف التي شهدتها مدينة كركوك شمالي البلاد.

وقال مسرور بارزاني في بيانه: "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد".
وأضاف بارزاني : "ندعو رئيس الوزراء الاتحادي إلى التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين العراقيين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".
روسيا اليوم

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