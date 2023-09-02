إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة
التاريخ
9/2/2023 3:10:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أصيب صياد فلسطيني بجروح برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر شمال قطاع .
وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين في قطاع غزة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه قوارب الصيادين العاملة شمال قطاع غزه مما أسفر عن إصابة أحد الصيادين بعيار مطاطي وحالته العامة جيدة.
بترا
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