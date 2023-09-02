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إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة

9/2/2023 3:10:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب صياد فلسطيني بجروح برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر شمال قطاع .


وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين في قطاع غزة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه قوارب الصيادين العاملة شمال قطاع غزه مما أسفر عن إصابة أحد الصيادين بعيار مطاطي وحالته العامة جيدة.

بترا

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