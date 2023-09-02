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إيرادات العراق النفطية تتجاوز 8.8 مليار دولار

9/2/2023 3:10:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجاوزت إيرادات العراق النفطية 8.8 مليار دولار خلال شهر آب الماضي، بحسب بيان من وزارة النفط العراقية.
وذكر البيان أن صادرات من النفط سجلت أكثر من 106.1 مليون برميل، فيما كان معدل سعر البرميل الواحد 83.35 دولار.
وكانت إيرادات العراق النفطية وصلت إلى 8.3 مليار دولار في تموز الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط.
ويسعى العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا في الفترة المقبلة، مقابل 5.4 مليون برميل يوميا حاليا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني. سكاي نيوز

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