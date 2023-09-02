إيرادات العراق النفطية تتجاوز 8.8 مليار دولار

إيرادات العراق النفطية تتجاوز 8.8 مليار دولار
التاريخ
9/2/2023 3:10:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تجاوزت إيرادات العراق النفطية 8.8 مليار دولار خلال شهر آب الماضي، بحسب بيان من وزارة النفط العراقية.
وذكر البيان أن صادرات من النفط سجلت أكثر من 106.1 مليون برميل، فيما كان معدل سعر البرميل الواحد 83.35 دولار.
وكانت إيرادات العراق النفطية وصلت إلى 8.3 مليار دولار في تموز الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط.
ويسعى العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا في الفترة المقبلة، مقابل 5.4 مليون برميل يوميا حاليا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني. سكاي نيوز
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