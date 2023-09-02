5 أسباب للإصابة بالصداع في الصباح بشكل منتظم

-الأرق​

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أثناء الليل، فمن المحتمل أن تستيقظ برأس ثقيل، أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم لفترة طويلة ويقال أنهم يعانون من الأرق يمكن أن يصابوا بصداع منتظم، خاصة خلال ساعات الصباح، ومن المهم تصحيح هذه المشكلة والحصول على الدواء لها.

-​النوم الزائد​



النوم الزائد يمكن أن يسبب الصداع أيضًا، في حين أن الأمر قد يبدو غريبًا لأن التصور العام هو أن النوم الزائد يساعد في النوم، فإن الحقيقة هي أن النوم الزائد يزعج إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي ويزعج دورة النوم الثابتة.

-القلق

يزيد الاكتئاب والقلق من خطر الإصابة بالصداع النصفي، كما أن الاكتئاب يقلل من عدد ساعات النوم الكافية، يرتبط الصداع النصفي والصداع الشديد الآخر ارتباطًا مباشرًا بالمزاج، إذا كان لديك مشاكل في الصحة العقلية، تحدث مع طبيبك وتناول الأدوية، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم حتى لا تستيقظ مصابًا بالصداع في الصباح.

- توقف التنفس أثناء النوم​

يتزايد الوعي حول الظروف الصحية لانقطاع التنفس أثناء النوم، وتتميز هذه المضاعفات الصحية بالشخير، حيث يتوقف التنفس بشكل متقطع طوال الليل مما يسبب اضطرابا في النوم، قلة النوم أثناء الليل تسبب الصداع عند الاستيقاظ.

- الجفاف​

هل تعلم أن نقص الماء يسبب أيضًا صداعًا لا يطاق؟ إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء أثناء الليل، فمن المحتمل أن تصاب بالجفاف أثناء ساعات النوم وهذا يمكن أن يؤدي إلى الصداع في الصباح، ومن المستحسن شرب كمية كافية قبل الذهاب إلى السرير.