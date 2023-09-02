لاتجهلها.. أهمية فيتامين B12 وتأثير نقصه على الصحة

لاتجهلها.. أهمية فيتامين B12 وتأثير نقصه على الصحة
التاريخ
9/2/2023 3:06:30 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فيتامين B12 هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية. يلعب دورًا هامًا في صحة الجهاز العصبي وتكوين الخلايا الحمراء ووظائف الدم. إذا كان هناك نقص فيتامين B12 في الجسم، فقد يتسبب ذلك في مجموعة من المشاكل الصحية. في هذه المقالة، سنلقي الضوء على تأثير نقص فيتامين B12 على الجسم.
خلفنقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى تعب وضعف عام في الجسم. قد يشعر المصابون بالنقص بالإرهاق المستمر وانخفاض في مستويات الطاقة، مما يؤثر على الأداء اليومي والجودة العامة للحياة.
بالإضافة إلى ذلك، النقص فيتامين B12 يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي. قد تشعر الأشخاص المصابون بالنقص بالتنميل والشعور بالوخز في الأطراف، وقد يعانون من ضعف التركيز والذاكرة وحالات الاكتئاب.
علاوة على ذلك، نقص فيتامين B12 يؤثر على وظائف الدم. يمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين فقر الدم وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن وضعف النمو.
لتجنب نقص فيتامين B12، يُنصح بتناول غذاء متوازن يحتوي على مصادر غنية بهذا الفيتامين مثل اللحوم والأسماك والمنتجات الألبانية والبيض. في حالة صعوبة في امتصاص الفيتامين من الطعام، يمكن استشارة الطبيب لتناول المكملات الغذائية المناسبة.
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