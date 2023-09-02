لاتجهلها.. أهمية فيتامين B12 وتأثير نقصه على الصحة





خلفنقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى تعب وضعف عام في الجسم. قد يشعر المصابون بالنقص بالإرهاق المستمر وانخفاض في مستويات الطاقة، مما يؤثر على الأداء اليومي والجودة العامة للحياة.





بالإضافة إلى ذلك، النقص فيتامين B12 يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي. قد تشعر الأشخاص المصابون بالنقص بالتنميل والشعور بالوخز في الأطراف، وقد يعانون من ضعف التركيز والذاكرة وحالات الاكتئاب.





علاوة على ذلك، نقص فيتامين B12 يؤثر على وظائف الدم. يمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين فقر الدم وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن وضعف النمو.





لتجنب نقص فيتامين B12، يُنصح بتناول غذاء متوازن يحتوي على مصادر غنية بهذا الفيتامين مثل اللحوم والأسماك والمنتجات الألبانية والبيض. في حالة صعوبة في امتصاص الفيتامين من الطعام، يمكن استشارة الطبيب لتناول المكملات الغذائية المناسبة.