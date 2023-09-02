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بعد القمر الهند تطلق مسبارا لدراسة الشمس

9/2/2023 3:04:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خطت الهند خطوة إضافية مهمة في مجال استكشاف الفضاء أمس، مع إطلاق مسبار يهدف الى دراسة الشمس، بعد نجاحها في إنزال مركبة «تشاندرايان-3» غير مأهولة عند القطب الجنوبي للقمر.
وقالت وكالة الفضاء الهندية على منصة التواصل الاجتماعي إكس «تويتر سابقا»، إن القمر الصناعي أصبح في المدار.
ويهدف المسبار إلى دراسة الرياح الشمسية التي يمكن أن تسبب اضطرابات على الأرض تحدث عادة في صورة الشفق القطبي. وأطلق على المسبار اسم أديتيا-إل1، المأخوذ من كلمة هندية تعني الشمس.
وتأتي البعثة الشمسية بعد انضمام الهند أواخر الشهر الماضي إلى نادي الدول المستكشفة للقمر ولتصبح أول دولة تهبط على قطبه الجنوبي.
وتم تصميم المسبار أديتيا-إل1 بحيث يتمكن من قطع مسافة تصل إلى نحو 1.5 مليون كيلومتر على مدى 4 أشهر والوصول إلى ما يشبه ساحة انتظار في الفضاء حيث تميل الأشياء إلى البقاء في مكانها بسبب توازن قوى الجاذبية، الأمر الذي يقلل استهلاك المركبة الفضائية للوقود.
وقال سانكار سوبرامانيان العالم الرئيسي في المهمة: «تأكدنا من أنه ستكون لدينا مجموعة بيانات فريدة غير متاحة حاليا من أي مهمة أخرى».
وأضاف: «سيسمح لنا هذا بفهم طبيعة الشمس ونشاطها وكذلك الغلاف الشمسي الداخلي، وهو عنصر مهم لتكنولوجيا العصر الحالي، فضلا عن سمات الطقس الفضائي».

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