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آيسلندا تغضب جماعات حقوق الحيوان بسماحها باستئناف صيد الحيتان

9/2/2023 3:04:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعطت آيسلندا الضوء الأخضر لاستئناف صيد الحيتان اعتبارا من أمس الأول، بعد تعليقه لأكثر من شهرين بدافع الرفق بالحيوان، في قرار من شأنه إغضاب الناشطين في مجال حقوق الحيوانات.
وكانت الحكومة الآيسلندية علقت هذه الممارسة لمدة شهرين في نهاية يونيو، بعد نشر تقرير خلص إلى أن صيد الحيتان لا يتوافق مع قانون رعاية الحيوان.
وآيسلندا واحدة من الدول الثلاث الأخيرة، إلى جانب النرويج واليابان، التي تسمح بصيد الحيتان.
وكان وقع هذا القرار سلبيا للغاية لدى جماعات الرفق بالحيوان التي كانت تأمل في وضع حد لهذه الممارسة المثيرة للجدل.
ورد رود تومبروك، المدير التنفيذي لجمعية «هيوماين سوسايتي إنترناشونال» (إتش اس اي) المعنية بالرفق بالحيوان، في بيان بأن وزيرة الزراعة الآيسلندية سفانديس سفافارسدوتر «قررت لسبب غير مفهوم تجاهل الاستنتاجات العلمية القاطعة التي طلبتها بنفسها لإثبات أن صيد الحيتان التجاري أمر قاس ووحشي».
وخلص هذا التقرير الصادر عن السلطات البيطرية في البلاد إلى أن قتل الحيتان يستغرق وقتا أطول من اللازم، وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات أخيرا المعاناة المروعة لحوت تم اصطياده العام الماضي، والتي استمرت خمس ساعات.
ولتبرير هذا الضوء الأخضر لاستئناف الصيد، أوضحت الوزارة في بيان أن هناك «أساسا لتغيير أساليب الصيد بما يؤدي إلى تقليل المخالفات وبالتالي حصول تحسن على صعيد الرفاه الحيواني».
بالنسبة للمدافعين عن حقوق الحيوانات، لا يمكن لأي تغيير في أساليب الصيد أن يلبي احتياجات حماية الحيوان.
وتسمح الحصص السنوية بقتل 209 من حيتان الزعانف، وهو ثاني أطول حيوان ثديي بحري بعد الحوت الأزرق، و217 من حيتان المنك، لكن الصيد انخفض بشكل ملحوظ بسبب انخفاض الطلب على لحوم الحيتان.

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