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مباحث الإقامة تضبط 106 وافدين مخالفين

9/2/2023 3:04:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الجهود واستمرار الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية المخالفة بمختلف مناطق البلاد، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري ومن خلال الحملات التفتيشية المفاجئة في المحافظات الثلاث (العاصمة الفروانية والأحمدي)، من ضبط 106 وافدين من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية مخالفين لقانون الإقامة والعمل في البلاد.
‏هذا، وجاء ذلك من خلال إقامة النقاط التفتيشية الموزعة على المحافظات الثلاث من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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