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شربتجي وبشوشة وياخور يستعدون لـ المهرج

9/2/2023 3:04:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
بدأت المخرجة رشا شربتجي التحضير لعشارية بعنوان «المهرج»، تأليف بسام جديد، وتنتمي إلى عوالم من الغموض والإثارة، من خلال جريمة غامضة وسط العديد من الأحداث المليئة بالتشويق.
وتتطرق العشارية إلى العلاقات والمصالح من خلال أحداث صادمة تكشف حقائق الشخصيات المشاركة في العمل، وتجمع الفنان باسم ياخور والفنانة أمل بوشوشة من جديد، متوقعين أن يحقق العمل نجاحا كبيرا، لاسيما انه من إخراج رشا شربتجي. ويشارك في بطولة العمل كل من: باسم ياخور، أمل بوشوشة، ديمة الجندي، نضال نجم، خالد القيش، غزوان الصفدي، إبراهيم شيخ، وبلال قطان.
واللافت أن هذا العمل جمع ياخور وبوشوشة بعد تواجدهما سابقا في عدد من الأعمال من أبرزها مسلسل «العراب» في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل «الإخوة»، ومسلسل «جلسات نسائية»، وكان آخر عمل لهما معا مسلسل «على صفيح ساخن» الذي عرض في رمضان 2021.
كما يشهد المسلسل عودة الفنان الأردني نضال نجم إلى الدراما السورية، حيث اشتهر نجم من خلال مشاركته في المسلسلات السورية.
وأعلنت شركة الإنتاج «دراما شيلف» عن بدء تصوير العشارية لصالح منصة «تن تايم».

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