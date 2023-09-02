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قضايا وردود يعود في أكتوبر على يوتيوب

9/2/2023 3:04:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
أعلنت جمعية الخريجين عن عودة برنامجها الحواري «قضايا وردود» بحلة جديدة تواكب مستجدات الساحة الإعلامية، وهو من إخراج سلمان معيوف. وكشفت «الخريجين» على لسان رئيسها إبراهيم المليفي أن الحلقة الأولى من الموسم الأول ستبث على «يوتيوب» بداية أكتوبر المقبل، وهي بالإضافة إلى الحلقة الثانية ستكونان بمنزلة حلقة الوصل بين آخر حلقة بثت عام 1996 وحلقات البرنامج بحلته الجديدة.
ولخص المليفي أهم ملامح الموسم الأول من البرنامج، قائلا: حرصنا على ألا تزيد مدة الحلقة على نصف ساعة لضمان تركز الحوار في نقاط محددة، كما حرصنا على التنوع في المواضيع، ففي الحلقة الأولى تمت استضافة رئيس جمعية الخريجين الأسبق عبدالله الطويل للحديث عن أسباب توقف البرنامج في أيامه، ودور جمعية الخريجين أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم، وفي الحلقة الثانية كان اللقاء مع الإعلامي يوسف عبدالحميد الجاسم الذي تولى مهمة تقديم البرنامج على مدى عشرين عاما.
وأضاف: في الحلقة الثالثة تم التركيز على الشأن الاقتصادي وكان الحوار مع وزير المالية الأسبق والمستشار السابق في الديوان الأميري د.يوسف الإبراهيم، أما الحلقة الرابعة فدار فيها الحوار عن الشأن الثقافي المحلي مع أستاذ الفلسفة د.عبدالله الجسمي، وفي الحلقة الخامسة والأخيرة دار حوار فني مع الباحث في التراث الموسيقي فيصل خاجة.
في الختام، أكد المليفي أن الموسم الأول لبرنامج «قضايا وردود» خطوة أولى لتفعيل الدور الإعلامي والتنويري لجمعية الخريجين وستتبعها خطوات طموحة لأن يكون البرنامج مساهما في تقديم أفضل الحلول للقضايا التي تشغل بال كل من يعيش على أرض الكويت.
يذكر أن برنامج «قضايا وردود» الذي تعده وتقدمه جمعية الخريجين، انطلق منذ بداية سبعينيات القرن الماضي بالتعاون مع وزارة الإعلام وكان من أهم البرامج الحوارية التي عكست الصورة الحية للقضايا المتنوعة التي تشغل الرأي العام في الشارع الكويتي.

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