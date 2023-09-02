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بحضور فناني المسرح في الوطن العربي وأوروبا وفي مقدمتهم «سيدة المسرح العربي» الفنانة القديرة سميحة أيوب، وباستخدام تقنية «الهولوغرام»، افتتحت وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثلاثين، برئاسة د.سامح مهران، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتبعه عرض مبهر عبارة عن تشكيلات ضوئية بأشكال تجسد شعار المهرجان، ليظهر مقدم الحفل د.مدحت العدل، الذي رحب بالحضور الكبير، وقال: «التجريب هو سر تطور الإنسانية، التجريب هو اللي خلى نيوتن يكتشف قانون الجاذبية، ومندل قانون الوراثة، التجريب وصل الإنسان للقمر، والفن يعني المغامرة والجرأة، الفن هو القدرة على اثارة الدهشة، فما بالنا بالفن التجريبي، حيث الخيال الجامح وصولا للأجمل والأحلى والأكمل».

ثم ألقى رئيس المهرجان د.سامح مهران كلمة، قال فيها: «المسرح هو التعبير الأوضح عن الخروج من تنظيم اجتماعي إلى تنظيم اجتماعي آخر، ومن اتجاه معرفي إلى اتجاه معرفي مغاير، وبالتالي في المسرح المنحاز إلى الماضي، إنما هو مسرح يتبدى لنا كما يتكلم، فمن لم يغادر ماضيه لا ماض له».

وتابع: «لا تغيير في المجتمعات من دون التجريب، فمن لا يجرب، يغلق الدائرة من حوله، ليظل يدور ويلهث داخلها مقطوع الأنفاس، ويموت مختنقا بالعزلة والصمت»، وأوضح: «صحيح أن كل فعل تجريبي سواء في الفن أو العلم، إنما يتم بالرجوع التمهيدي إلى الوراء، لا بقصد تقمصه أو استنساخه، لكن بهدف القفز إلى الأمام بشكل أفضل وأكثر قوة وثقة».

وبعدها صعدت وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، لإعلان انطلاق الدورة الثلاثين من «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي»، وألقت كلمة ارتجالية، حيث قالت: «السادة ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، سعدنا بحضوركم، وأهلا ومرحبا بجميع الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان».

وبعد كلمة الوزيرة، أعلن د.سامح مهران، أعضاء لجنة التحكيم، وهم: المخرج المسرحي عصام السيد (رئيسا)، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سورية)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، رالوكا رادوليسكو (رومانيا).

ومن ثم كرمت وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، 8 من صناع المسرح في مصر والعالم، وهم: المخرج خالد جلال والمخرج ناصر عبدالمنعم وم.حازم شبل والناقد جلال حافظ (مصر)، وسلطان البازعي (السعودية)، والمخرج محمد العامري (الامارات)، والكاتب عواد علي (العراق)، والفنان جايلز فورمان (بريطانيا)، والفنانة اسيموي ديبواره (اوغندا)، وذلك تقديرا لبصماتهم في عالم المسرح.

وبعد استراحة قصيرة، تم عرض مسرحية «تشارلي» والتي تناولت حياة الممثل البريطاني تشارلي شابلن برؤية إخراجية غنائية استعراضية من تأليف د.مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي وبمشاركة اكثر من 50 فنانا قدموا للحضور فرجة مسرحية إنسانية لخصوا فيها حياة تشارلي شابلن وكيف تحقق حلمه ليصبح أيقونة الفن السينمائي الصامت رغم المعاناة التي عاشها.