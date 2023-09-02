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الملحم أسواق المال بصدد إعداد خارطة طريق لتطوير الصناعة المالية الإسلامية

9/2/2023 3:04:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت هيئة أسواق المال في الأول من شهر سبتمبر الحالي العدد 13 من مجلتها التوعوية الإلكترونية، والذي بدأ بزاوية الافتتاح لرئيس مجلس مفوضي الهيئة د.أحمد الملحم استعرض فيها بعض الإجراءات التنظيمية التي قامت بها الهيئة مؤخرا والتي تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية بعيدة المدى، لعل من أبرزها استكمال المسارات المتصلة بالتقنيات المالية، وتحسين بيئة الأعمال الخاصة بمؤشر حماية حقوق المستثمرين، والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، لاسيما المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو».
كما أشار الملحم إلى توجهات الهيئة لإعداد خارطة طريق لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال تساعد على النهوض بهذه الصناعة، بما يضفي مزيدا من التنوع والابتكار والفرص الاستثمارية المنافسة في السوق المحلي بما يدعم توجهات التمويل الإسلامي، وترسيخه كواحد من مرتكزات تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالعودة إلى أبواب المجلة، فقد تناولت زاوية «عبق الريادة» سيرة المرحوم حمد عبدالعزيز الصقر وإسهاماته الوطنية الخالدة في ذاكرة الأجيال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخيرية.
أما الزاوية القانونية فقد تناولت موضوع تحديد المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري» بدءا بآلية تحديده ودور الجهات المعنية في ذلك لاسيما هيئة أسواق المال، وانتهاء بتوصيات مجموعة العمل ذات الصلة، وكذلك صور هياكل الملكية.
وشهدت زاوية «رأي ورؤية» تقديم الكاتب والباحث في الشأن الاقتصادي الأستاذ عايد العرفج رؤيته للانعكاسات المتوقعة لثالوث الدمار المالي الماثل في (التضخم، رفع سعر الفائدة، الإحجام عن الشراء) ومدى إمكانية تسببها في حدوث أزمة مالية عالمية.
الأكاديمي الاقتصادي المعروف، د.أسامة عادل الفلاح كان ضيف حوار العدد، عرض من خلاله رؤيته لواقع الاقتصاد المحلي والدولي في الوقت الراهن، وكذلك مستقبل النفط، ودور الهيئة على صعيد تطوير سوق المال.

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