مليار دينار أرباح شركات السوق الأول في البورصة بقفزة 31%



33.2 مليار دينار القيمة السوقية لـ 31 شركة بالسوق الأول.. تعادل 79.4% من قيمة «البورصة» الأسهم القيادية استقطبت 82% من السيولة المتدفقة إلى السوق منذ بداية العام بـ 5.46 مليارات دينار



المحلل المالي

تعتبر شركات السوق الأول، وعددها 31 شركة مدرجة في بورصة الكويت، الرافعة الرئيسية للبورصة من حيث الأداء والسيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغت قيمتها السوقية مجتمعة حوالي 33.2 مليار دينار، ما يعادل 79.4% من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت التي بلغت 41.82 مليار دينار كما في 30 أغسطس 2023.

وأيضا تستقطب أسهم السوق الأول معظم السيولة المتدفقة إلى «البورصة» السوق، حيث شكلت السيولة على تلك الأسهم الـ 31 منذ بداية عام 2023 حوالي 82%، بما يعادل 5.46 مليارات دينار، وذلك من إجمالي سيولة البورصة الكويتية التي بلغت بدورها 6.67 مليارات دينار.

وبعد أن أعلنت شركات السوق الأول عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2023 (باستثناء بوبيان للبتروكيماويات وألافكو حيث سنتهما المالية مختلفة عن باقي الشركات)، فقد ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـ 29 شركة في السوق الأول بنسبة 31% لتسجل 1.05 مليار دينار، ارتفاعا من 801 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.

وارتفعت صافي أرباح معظم شركات السوق الأول وبشكل ملحوظ، بينما انخفضت صافي أرباح 11 شركة، وهذا الارتفاع في صافي الأرباح كان نتيجة الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح البنوك، خاصة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك بوبيان، بالإضافة لشركتي زين والمباني، نتيجة تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الفائدة بالنسبة للبنوك ونمو سوق الائتمان.

وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية لشركات السوق الأول في «البورصة»، يتبين أن معظم هذه الشركات حققت نموا ملحوظا في إيراداتها التشغيلية، باستثناء بعض شركات الخدمات المالية التي تأثر نشاطها التشغيلي بالتذبذب في أسواق المال والخسائر في أسواق الأسهم.

وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 35.5% لتسجل 4.67 مليارات دينار في النصف الأول من 2023، بالمقارنة مع 3.45 مليارات دينار بالنصف الأول من 2022، وأيضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لهذه الشركات بنسبة 24% إلى 1.59 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.29 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.

وبعد إعلان هذه النتائج الجيدة لمعظم شركات السوق الأول، يتبين أن تقييمات الأسهم بدأت بالانخفاض ووصلت إلى مستويات مناسبة وقد تتحسن نتيجة النتائج المالية الجيدة المتوقعة حتى نهاية السنة الحالية، ليسجل معدل مكرر ربحية السوق الأول 17.5 مرة.

وقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) شركات السوق الأول من حيث صافي الأرباح التي بلغت 333.4 مليون دينار بالنصف الأول من 2023، بنسبة نمو 141.4%، تلاه الوطني بصافي أرباح بلغت 275.35 مليون دينار، ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك بوبيان بصافي أرباح بلغت 111.7 مليونا و41.3 مليون دينار، على التوالي.

أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 929.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 12.2% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبصافي ربح تشغيلي بلغ 183.6 مليون دينار وبهامش ربح تشغيلي نسبته 20%.

وتلتها شركة أجيليتي بإيرادات تشغيلية بلغت 648.4 مليون دينار (مرتفعة بنسبة 140%) وبربح تشغيلي بلغ 76.3 مليون دينار بارتفاع نسبته 46% في ربحها التشغيلي، وبهامش ربح بلغ 12%، أما «بيتك» فقد حقق أرباحا تشغيلية قدرها 489 مليون دينار من إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 734.4 مليون دينار.

أما الوطني فقد حقق صافي أرباح تشغيلية قدرها 359.2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 566 مليون دينار، وكان واضحا ارتفاع الإيرادات التشغيلية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بنسبة 81% لتسجل 595.54 مليون دينار، وصافي أرباح تشغيلية بلغت 48.54 مليون دينار.