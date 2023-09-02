

تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة شهدت إقبالاً لعدم تقييدها للمستثمرين بمقر عمل أو عمالة 3335 تصنيفاً للتراخيص التجارية بالكويت حالياً وقابلة للزيادة.. من أصل 4 آلاف تصنيف عالمي





طارق عرابي



أكدت مراقب تراخيص شركات الأشخاص في وزارة التجارة والصناعة ومقرر لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية هاجر النصار، أن «التجارة» تعمل على استحداث تراخيص للأنشطة الجديدة بشكل مستمر ودراستها من جميع الجوانب التي تتناسب مع التطور التجاري والاقتصادي في الكويت، بشرط ألا تتعارض تلك الأنشطة مع القيم والآداب المعروفة في الكويت. وأضافت النصار في لقاء خاص مع «الأنباء»، أن لجنة تصنيف الأنشطة الدولية وأثناء تطبيق التصنيف الدولي قامت بتعديل فئة كبيرة من الأنشطة بمسميات دولية أثناء توفيق الأنشطة من محلي إلى دولي، كما قامت بإصدار قرارات جديدة تتضمن المسميات الجديدة، ليبلغ إجمالي أعداد تصنيفات التراخيص التجارية في الكويت نحو 3335 تصنيفا قابلة للزيادة، من أصل 4 آلاف تصنيف عالمي. وفيما يخص عمليات التحول الرقمي والأتمتة، أوضحت أن تأسيس الشركات في الكويت أصبح إلكترونيا بنسبة 99%، لكن هناك أمور قد تتطلب مراجعة صاحب الترخيص من بينها التوقيع على العقد في وزارة العدل، كما أن بعض التعديلات المطلوبة للتراخيص مازالت تحتاج إلى حضور صاحب الترخيص.

وأشارت إلى «التجارة» وفي إطار سعيها الدائم للتوسع بالجانب التجاري والاقتصادي المحلي، فإنها بصدد إضافة أنشطة جديدة داخل البحر من بينها المراكب السياحية المتنقلة والبقالات البحرية، بما يساعد على إحداث قفزة كبيرة في السياحة في دولتنا الحبيبة، كما وأنها بصدد إصدار قرارات وزارية جديدة تتضمن مجموعة من الأنشطة الجديدة ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بوزارة النفط والبترول والغاز والتوربينات.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حدثينا عن لجنة تصنيف الأنشطة الجديدة والدور المنوط به؟

٭ قامت وزارة التجارة والصناعة بداية بتطبيق أنشطة التصنيف الدولي عام 2020 على إدارة النافذة الواحدة - تأسيس الشركات أي أن يتم إصدار التراخيص بنشاط دولي وكود دولي، وطبقت التصنيف بداية على التأسيس الجديد، وفي نوفمبر 2022، قامت الوزارة بتطبيق وتنفيذ الأنشطة الدولية على جميع التراخيص الفعالة.

وقد تم إصدار قرار وزاري حمل رقم 167 لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الشركات والتراخيص الفعالة وفقا لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، مع منح مهلة للشركة لتوفيق أوضاعها خلال الفترة من نوفمبر 2022 وحتى نهاية مارس 2023.

على أن يكون هذا التوفيق بالمدة المعلومة مجانا من غير رسوم وفقا للقرار 177 لسنة 2022 وهو وقف مؤقت لجميع الرسوم المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 411/2013 في حال التقدم لتوفيق أنشطة التراخيص لغاية 31/3/2023 علما أن من تاريخ 1 أبريل 2023 تمت إعادة فرض الرسوم على توفيق الأنشطة بالعقد والتراخيص والفروع.

وبالنسبة لبرنامج التوفيق فقد تم من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة - الخدمات الإلكترونية - بوابة توفيق أنشطة التراخيص، حيث يقوم المراجع بإدخال بيانات الشركة ومصادقة البيانات من خلال برنامج «هويتي» ومن ثم يوضح البرنامج أنشطة الشركة المحلية حسب العقد والترخيص وما يقابلها بالأنشطة الدولية ويختار المراجع الأنشطة المقابلة بالموافقة ويتم إصدار التأشيرة والترخيص بالأنشطة الدولية وبالاسم التجاري نفسه سابقا، لكن بعد تغيير رموز النشاط في الحاسب الآلي.

شهدت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا إطلاق مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية المستجدة، ما هو الهدف منها؟

٭ تقوم «التجارة» باستحداث أنشطة جديدة بشكل مستمر ودراستها من جميع الجوانب التي تتناسب مع التطور التجاري والاقتصادي في الكويت متماشيا مع الدول الأخرى، بشرط ألا تتعارض تلك الأنشطة مع القيم والآداب المعروفة في الكويت، لذا فمن خلال لجنة تصنيف الأنشطة الدولية وأثناء تطبيق التصنيف الدولي تم تعديل فئة كبيرة من الأنشطة بمسميات دولية أثناء توفيق الأنشطة من محلي إلى دولي وتم إصدار قرارات جديدة تتضمن المسميات الجديدة.

كم يبلغ العدد الإجمالي الحالي لتصنيف الأنشطة التجارية بالكويت؟

٭ لدينا اليوم نحو 3335 تصنيفا لنشاط تجاري في الكويت والعدد قابل للزيادة، خاصة أن التصنيف الدولي للأنشطة يضم اكثر من 4000 نشاط، حيث قامت وزارة التجارة بتنقيح هذه الأنشطة وحذف الأنشطة المحظورة التي تتعارض مع القوانين المنظمة للتجارة بالكويت.

لذلك وبشكل عام نجد أن الأنشطة التجارية قابلة للزيادة بشكل شهري أو دوري، حيث تقوم اللجنة المختصة بدراسة الأنشطة الجديدة التي تعرض عليها ومن ثم الموافقة على ما يتناسب منها مع الأوضاع المحلية، وعرضها بعد ذلك على باقي الجهات الحكومية للتعرف على الأنشطة التي تقع تحت رقابتها وتتعامل معها بالشكل المناسب.

هذا يعني أن الوزارة مستمرة في إصدار تصانيف لأنشطة جديدة قد تظهر الحاجة لها في المستقبل؟

٭ بالفعل، فكما ذكرت آنفا فإن اللجنة تقوم بالموافقة على أنشطة جديدة تصدر بها قرارات وزارية يومية أو أسبوعية أو شهرية حسب الطلبات المعروضة في لجنة تصنيف الأنشطة.

تولي وزارة التجارة اهتماما كبيرا بالمبادرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حدثينا عن هذا الجانب الهام للاقتصاد؟

٭ تسعى وزارة التجارة دائما إلى التوسع بالجانب التجاري والاقتصادي من جانب المشاريع التجارية وحاليا هناك توسع بالأنشطة التجارية التي سيكون من بينها أنشطة جديدة داخل البحر من بينها المراكب السياحية المتنقلة والبقالات البحرية، بما يساعد على إحداث قفزة كبيرة في السياحة في دولتنا الحبيبة.

كذلك يمكننا القول إن «التجارة» بصدد إصدار قرارات وزارية جديدة تتضمن مجموعة من الأنشطة الجديدة ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بوزارة النفط والبترول والغاز والتوربينات.

ما أهم الأنشطة التي يكثر الطلب عليها من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؟

٭ اكثر نشاط حاليا مطلوب هو (التجارة الإلكترونية) وهي التجارة عن طريق النت او «التطبيقات» او موقع إلكتروني يعرض فيه السلع والبضائع او يكون وسيطا بين طرفين مقابل عمولة، وحاليا هذا النشاط غير مدرج في وزارة التجارة والصناعة والبديل لهذا النشاط هو (وكيل بالعمولة) او (استيراد وتصدير) وممكن تأسيس موقع إلكتروني يعرض السلع او الخدمة حسب نوع المشروع شرط ألا يكون نشاطا عليه رقابة من جهة حكومية.

وافقت «التجارة» مؤخرا على إصدار تراخيص لأنشطة تجارية دون الحاجة لمقر عمل لها، كيف انعكس ذلك على قطاع الأعمال التجارية بالكويت؟

٭ قامت الوزارة بإصدار قرار وزاري رقم 82 لعام 2023 بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المعدل بقرار رقم 86 لعام 2023 والمرفقة به جداول الأنشطة الطبيعة الخاصة وهي بحدود 54 نشاطا قابل للزيادة.

وبالفعل كان انعكاسه إيجابيا على الاقتصاد الكويتي، حيث كان الأقبال والتوجه كبيرا لأصحاب المشاريع على هذا النوع من الأنشطة لعدم التقيد بعقد إيجار ودفع إيجارات، حيث ان هذا النوع من الأنشطة لا يحتاج الى مقر عمل أو إلى عمالة، بحيث يستطيع صاحب المشروع ان يبدأ مشروعه من خلال خدمات التواصل الاجتماعي سواء عن طريق موقع او تطبيق إلكتروني أو حتى من خلال حاضنات الأعمال، وهذا الأمر ينسجم مع أصحاب التراخيص ذات الطبيعة الخاصة او متناهية الصغر.

كيف يتم التعامل مع الأنشطة الجديدة التي قد لا تكون مصنفة لدى وزارة التجارة والصناعة؟

٭ يتم ذلك من خلال طلب يقدم إلى مكتب وكيل الوزارة أو وكيل قطاع الشركات يتضمن طلب استحداث نشاط مع وصف النشاط والحاجة له والقيمة المضافة للاقتصاد، ومن ثم يتم عرض الطلب على لجنة تصنيف الأنشطة التي تقوم باستقبال تلك الطلبات ودراستها من جميع الجوانب بما فيها العرض على الرقابة الخارجية حسب الجهات الحكومية وبشرط ألا يكون النشاط مكررا أو مشابها لأي نشاط موجود بالتصنيف الدولي، وفي حال الموافقة عليه يتم تحديد رمز للنشاط على الباب السادس أو السابع حسب القطاع ويصدر به قرار وزاري ويضاف على التصنيف الاقتصادي الدولي وينشر بالجريدة الرسمية.

هناك تراخيص تجارية مرتبطة بوزارات أخرى كالصحة والعدل وغيرهما من الجهات، كيف يتم التنسيق معها من قبلكم؟

٭ تقوم «التجارة» بتنقيح أنشطة التصنيف الدولي بشكل دوري ومراجعتها دائما بعد كل قرار وزاري أو خلال كل 3 اشهر وتقوم بمراسلة جميع الجهات الحكومية مرفق بالمخاطبة جداول الأنشطة حسب القطاعات، ليتم الطلب من الجهات الحكومية بمراجعة الأنشطة وإفادة «التجارة» بالأنشطة التي تقع تحت رقابتهم حتى يتم تسجيلها بالنظام في وزارة التجارة او حجبها وإيقافها بقانون مسبب.

أين وصلتم في جانب أتمتة التراخيص، وهل أصبحت جميع إجراءات التراخيص التجارية إلكترونية بالكامل؟

٭ يمكننا القول إن 90% من إجراءات إدارة تراخيص شركات الأشخاص إلكترونية، ذلك أن تأسيس الشركة اصبح إلكترونيا بنسبة 99%، لكن هناك أمور قد تتطلب مراجعة صاحب الترخيص من بينها التوقيع على العقد في وزارة العدل، كما أن بعض التعديلات المطلوبة للتراخيص مازالت تحتاج إلى حضور صاحب الترخيص، خاصة إذا كانت بيانات العميل تحتاج إلى حضور للاستعلام عن أنشطة مثلا أو تحديث بيانات الشركة أو مراجعة جهة رقابية على النشاط لإتمام المعاملة.