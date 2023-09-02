مكافحة السرطان يدشن العلاج الإشعاعي لـ الجسم كاملا



حسن لـ «الأنباء»: قفزة نوعية في مجال علاج الأمراض السرطانية والعلاج عبر زراعة نخاع العظم بالكويت

بوشهري لـ «الأنباء»: تطبيق هذه التقنية جاء بعد التأكد من أنها مطابقة للتوصيات العلمية ومعايير الجودة والسلامة الشمري لـ «الأنباء»: العلاج الإشعاعي للجسم بالكامل يقلل من احتمالات الانتكاسة بعد زراعة النخاع من متبرع مطابق



عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم العلاج الإشعاعي والأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.ياسر حسن عن تحقيق إنجاز طبي مهم، وهو استحداث تقنية العلاج الإشعاعي للجسم كاملا Total Body Irradiation، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القسم نجح في أول إجراء علاجي باستخدام هذه التقنية مع نتائج مبشرة ولله الحمد.

قفزة نوعية

وذكر د.حسن، في تصريح لـ «الأنباء»، أن هذه التقنية الجديدة تعد قفزة نوعية في مجال علاج الأمراض السرطانية والعلاج بزراعة نخاع العظم في الكويت، حيث ستسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى وزيادة فرص نجاح العلاج، متوقعا في الوقت ذاته أن يستفيد العديد من المرضى من هذه التقنية المستحدثة في المستقبل، حيث إنها تعتبر علاجا فعالا وتعطي نتائج مرضية أفضل من تلك الناتجة عن استخدام العلاج التقليدي باستخدام العلاج الكيماوي المكثف وحده.

نتائج ممتازة

وأشار إلى أن هذه التقنية الجديدة حققت نتائج ممتازة ومرضية في الحالة الأولى التي استفادت من هذه التقنية وهي لشاب يبلغ من العمر 24 عاما يعاني من ورم سرطاني في الدم.

وأوضح د.حسن أن هذه التقنية تتيح للمرضى خيارا علاجيا جديدا فيما يخص علاج الأورام السرطانية للدم والغدد اللمفاوية (الليمفوما واللوكيميا) واللذان يحتاجان إلى زراعة نخاع العظم كجزء أساسي من الخطة العلاجية، لافتا إلى أن هذه الخطوة أتت بعد التنظيم المستمر بين الأقسام والفرق الطبية المسؤولة والعديد من التحضيرات التي ساهمت في نجاح استحداث هذه التقنية، مشيدا في الوقت ذاته بجميع الطواقم الطبية المتخصصة التي مكنت من تحقيق هذا الإنجاز، ومنها بشكل أساسي أطباء العلاج الإشعاعي والأورام في القسم والقائمين على علاج هذه الحالات، مثل فريق فيزياء العلاج الإشعاعي الذين يقومون بتخطيط وقياس جرعات الخطة العلاجية، وفنيي العلاج الإشعاعي في القسم.

الخطة التطويرية

وشدد د.حسن على أن هذه الخطوة تعد من ضمن الخطة التطويرية الشاملة لقطاعات وزارة الصحة، وخدمات مركز الكويت لمكافحة السرطان، من خلال علاج الحالات على أحدث جهاز إشعاعي في المركز والذي تم تركيبه وتدشينه في سبتمبر الماضي من سنة 2022 مع الإضافات اللازمة من الأجهزة المرافقة كطاولة الروبوت وجهاز التصوير الخاص، ليكون التصميم متكاملا دقيقا وبكفاءة عالية بحيث يتيح تقديم مثل هذه التقنية العلاجية الجديدة في المركز.

التوصيات العلمية

بدوره، أكد رئيس وحدة العلاج الإشعاعي المسؤولة عن تقديم هذه التقنية د.أحمد بوشهري على أهمية مواكبة أحدث الطرق العلاجية في علاج السرطان، مشيرا أنه قبل البدء بتطبيق هذه التقنية تم التأكد من أنها مطابقة للتوصيات العلمية، حيث خاضت لمعايير الجودة والسلامة، مثمنا جهود جميع الأقسام والأشخاص الذين ساهموا في نجاح هذه التقنية وتطبيقها بسلاسة، وأيضا لثقة المرضى وتعاونهم حيث انهم السبب والدافع لمثل هذه الأعمال. ولفت إلى أن القسم مستمر بالسعي لتطوير جميع خدمات العلاج الإشعاعي للحرص على توفير جميع العلاجات في الكويت بدلا من الاعتماد الكلي على العلاج في الخارج.

من جانبه، أوضح استشاري أورام الدم ورئيس وحدة زراعة النخاع في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.سالم الشمري أن برنامج الزراعة في دولة الكويت بدأ عام 2000، حيث تمت زراعة لأكثر من 600 حالة إلى الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه هي المرة الأولى في الكويت التي يتم فيها استخدام الإشعاع الكلي لمرضى زراعة النخاع، وذلك ضمن برنامج زراعة النخاع للكبار لمريض يعاني من السرطان اللمفاوي المنتكس.

واعتبر د.الشمري هذه الطريقة من أهم الطرق لعلاج المرضى ممن يعانون من هذا النوع من سرطان الدم، حيث انها تقلل بشكل كبير من انتكاسة المرض بعد زراعة النخاع من متبرع مطابق.

وتوجه د.الشمري بالشكر لقسم العلاج الإشعاعي والأورام تحت إشراف د.ياسر حسن ود.أحمد بوشهري لجهودهم الحثيثة في هذا المجال، والتي لها أهمية استراتيجية لتنويع طرق العلاج وتوفير بديل للعلاج الكيماوي في مثل تلك الحالات.

فوائد التقنية الجديدة: تحسين جودة الحياة وزيادة فرص الشفاء وتقليل الأعراض الجانبية

ينطوي تقديم العلاج الإشعاعي للجسم كاملا كجزء من علاج زراعة نخاع العظم على عدد من الفوائد، مقارنة بالعلاج الكيماوي المكثف فقط، تتمثل في:

1 ـ تدمير أي خلايا سرطانية متبقية، حيث إن العلاج الإشعاعي يستهدف تدمير الخلايا السرطانية المتبقية بعد إجراء عملية زراعة نخاع العظم، وهذا يسهم في تقليل فرص عودة السرطان وتكونه مجددا.

2 ـ زيادة فرص نجاح العلاج من حيث التعامل مع السرطان من خلال مزيج من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، والذي يزيد من فرص نجاح العلاج بشكل عام، إذ يعمل كل نوع من العلاجات على استهداف السرطان من زوايا مختلفة.

3 ـ تحسين جودة الحياة بفضل تقليل الاحتمالات المرتبطة بعودة السرطان، ويمكن للمرضى من الاستمتاع بجودة حياة أفضل بعد العلاج عن طريق تقليل الضغط والتوتر النفسي المرتبطين بالأعراض الجانبية للعلاج، والخوف من رجوع المرض.

4 ـ تقليل الأعراض الجانبية، حيث إن العلاج الإشعاعي يمكن أن يكون أكثر استهدافا للخلايا السرطانية بشكل عام مقارنة بالعلاج الكيماوي الذي يؤثر أيضا على الخلايا السليمة، وهذا يمكن أن يقلل من حدة الأعراض الجانبية المصاحبة للعلاج.

5 ـ زيادة فرص الشفاء عبر الجمع بين العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والذي يزيد من فرص الشفاء ويعزز من نتائج العلاج بشكل عام.