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التربية مقترحان للدوام المرن مع عدم المساس بالحصص الدراسية

9/2/2023 3:04:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أبدت وزارة التربية استعدادها وجهوزيتها لتطبيق نظام الدوام المرن في حال اقراره سواء كان على مستوى قطاعات الوزارة أو الادارات المدرسية ودوام الطلبة.
وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» إن هناك عدة مقترحات لموعد الدوام خاصة في المدارس التي تعتبر الأهم في عملية تخفيف الازدحام المروري منها دوام مرحلتين في وقت واحد أو كل مرحلة على حدة بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية بينهم 20 دقيقة، مشيرة إلى انه في كل الأحوال نضع في عين الاعتبار مصلحة أبنائنا الطلبة وعدم المساس بالوقت المحدد للحصة الدراسية.
وأضافت أن التربية تدعم وتساند أي قرار يخص المصلحة العامة وتخفيف الازدحام، لافتة إلى أنها نجحت في تطبيق الدوام المرن في قطاعاتها على مستوى الإدارات في ديوان عام الوزارة خلال الفترة الماضية. وعلى صعيد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أنهت التعاقدات الخارجية أعمالها في التعاقد مع معلمين ومعلمات من فلسطين والأردن، حيث تم التعاقد مع ما يقارب 651 معلما ومعلمة منهم 531 من فلسطين و120 من الأردن.

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