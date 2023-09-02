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محمد الرقيب تنسيق لزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين

9/2/2023 3:04:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدر السهيل
شدد النائب محمد الرقيب، على ضرورة الالتفات إلى معاناة المواطنين خاصة المتقاعدين منهم الذين أفنوا عمرهم في خدمة البلد، لاسيما في ظل الغلاء بالأسعار ونسب التضخم التي تزداد يوما بعد يوم.

وقال الرقيب في تصريح لـ «الأنباء»، إنه تقدم باقتراح بقانون يسهم في حل جزء بسيط من مشاكل المواطنين والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه سيقوم بالمشاورات والتنسيق مع النواب واللجان المختصة لإقرار القانون.

ويقضي الاقتراح بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم، على أن تزاد الرواتب في تاريخ الأول من أبريل سنويا لجميع العاملين في كل وزارات الدولة ومؤسساتها ولأصحاب المعاشات التقاعدية وللكويتيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة تحدد حسب الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادر من الإدارة المركزية للإحصاء في تاريخ 31 ديسمبر في كل عام.

وقال الرقيب إن الحكومة تلتزم بتقديم تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القانون مبينة فيه نسبة التضخم وعدد المستفيدين من القانون كل عام إلى مجلس الأمة، مبينا أن اقتراحه جاء لتحديد أسس علمية وعملية لزيادة الرواتب مبنية على تقدير الجهات الرسمية، كما أن الاقتراح يجعل من الجهات الرقابية على الأسعار والتجار أكثر صرامة وعملا، وذلك لتقليل معدل ارتفاع الأسعار في منافذ البيع.

وأشار إلى أن نسبة التضخم في البلاد خلال السنوات الـ 10 الماضية لا تقل عن 3%، وآخر زيادة مالية في مرتبات موظفي الدولة كافة كانت في فبراير 2008 بقيمة 120 دينارا كبدل لغلاء
المعيشة.

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