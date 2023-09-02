الأمير يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة

الأمير يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة
التاريخ
9/2/2023 3:04:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ظهر امس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك في زيارة خاصة.
وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.
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