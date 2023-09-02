تجنب هذه الأطعمة بعد سن الأربعين

مع تقدم الإنسان بالعمر تبدأ عملية التمثيل الغذائي في التباطؤ، ويصبح معرضاً لمشاكل صحية في حال لم ينتبه إلى ما يضعه بداخل بطنه.



وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها بعد بلوغ الأربعين، للحفاظ على قوام رشيق والبقاء بصحة جيدة.

ومع التقدم في العمر، تبدأ قوة جسم الإنسان في التراجع بشكل ملحوظ، إذ يجد المرء صعوبة في القيام بعدة أشياء اعتاد القيام بها سابقا ومن دون مشاكل تذكر.



كما أن فقدان الوزن يصبح أمرا أكثر صعوبة مع التقدم في العمر، حسب ما توصلت إليه دراسات سابقة.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي تأتي بنتائج عكسية، وتزيد من وزن الإنسان عند تناولها بشكل متكرر.



وتشير مجلة "فوكوس" الألمانية إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة، التي يجب التوقف عن تناولها عند بلوغ الشخص الأربعين من عمره، لاسيما أن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ مع التقدم في العمر.

الأطعمة الواجب الاستغناء عنها

ومن بين الأطعمة الواجب الاستغناء عنها هناك الأطعمة فائقة المعالجة، إذ تمر بعدة خطوات معالجة وتحتوي على الكثير من المكونات والإضافات.



وتضم قائمة الأطعمة فائقة المعالجة: الوجبات الجاهزة، النقانق، الحلويات، المخبوزات، شكولاتة، المشروبات الغازية وغيرها.

وأوضحت مجلة "فوكوس" أن هذه الأطعمة غير صحية، ولا ينصح بتناولها في أي عمر، إلا أن خطورتها على الجسم تزداد بعد سن الأربعين.



وأضافت أن هذه الأطعمة لا توفر أي فيتامينات أو معادن.

وترفع هذه الأطعمة مستوى الأنسولين بشكل أكبر، كما أن خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة يزداد مثل السكري وأمراض القلب.

ولا تتوقف خطورة هذه الأطعمة عند هذا الحد بل إنها أيضا ترفع من إمكانية تعرض الجسم لالتهابات.

في المقابل، أفادت مجلة "تيشنيكر كرانكن كاسه" أن هناك مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة، التي يمكن الاعتماد عليها للبقاء بصحة جيدة بعد الوصول إلى سن الأربعين.



نظام صحي متوازن

ومن بين هذه الخطوات الاعتماد على نظام صحي متوازن وغني بالفواكه والخضر من أجل تفادي ارتفاع الوزن، والحفاظ على صحة جيدة:

- إعطاء الأولية لمنتجات الحبوب الكاملة على غرار الخبز والأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تشعرك بالشبع، وتنظم عملية الهضم بشكل أفضل.

- الاعتماد على الطعام الطازج، حيث غالبا ما تحتوي الوجبات الجاهزة على الدهون والسكر، ونادرا ما تعود بالفائدة على صحة الإنسان.

- أيضا، منتجات الألبان مهمة جدا لصحة الإنسان بعد بلوغه الأربعين، فهي توفر عناصر غذائية مهمة قليلة الدهون، وهو ما يساعد في عملية التحكم في الوزن.

- شرب كمية كافية من الماء لأنه يحسن الدورة الدموية، ويزيد من القدرة على التركيز. ويفضل شرب الماء وشاي الأعشاب، والتقليل من القهوة.

- وأخيرا، ممارسة الرياضة. ويعد ممارسة نشاط بدني مكثف ثلاث مرات في الأسبوع أمرا مثاليا. كما أن المشي يساعد في عملية تنشيط الدورة الدموية، حسب نفس المجلة الألمانية.

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