بلماضي يستدعي محرز وفيغولي لمواجهة تنزانيا والسنغال

استدعى جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم 25 لاعبا لخوض مباراتي تنزانيا والسنغال الشهر الحالي وعلى رأسهم رياض محرز لاعب الأهلي السعودي وسفيان فيغولي العائد بعد غياب طويل.

وتستضيف الجزائر منتخب تنزانيا في ملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة شرق الجزائر العاصمة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك قبل مواجهة السنغال بطلة أفريقيا وديا في دكار بعدها بخمسة أيام.

وشهدت القائمة عودة صانع الألعاب فيغولي الغائب عن منتخب بلاده منذ مواجهة الكاميرون في دوالا العام الماضي في ذهاب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في قطر بينما ينضم محرز لأول مرة للتشكيلة بعد انتقاله للأهلي السعودي في يوليو تموز الماضي.

وأعاد بلماضي أيضا المدافعين يوسف عطال وريان آيت نوري ولاعب الوسط آدم زرقان وصانع اللعب عبد القهار قادري.

وينتظر مدرب الجزائر تقريرا طبيا من نادي روما الإيطالي بشأن إصابة حسام عوار خلال الهزيمة أمام ميلان أمس الجمعة.

وسيُقيم المنتخب الجزائري معسكرا إعداديا في مدينة طبرقة التونسية استعدادا لمواجهتَي تنزانيا والسنغال بسبب صيانة مركز سيدي موسى.

وفيما يلي القائمة:

حراس المرمى: أنتوني ماندريا (كون الفرنسي) ومصطفى زغبة (ضمك السعودي) وأسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

مدافعون: محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) وأحمد توبة (ليتشي الإيطالي) وعيسى ماندي (فياريال الإسباني) ورامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند الألماني) وريان آيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) ويوسف عطال (نيس الفرنسي) وكيفن قيتون (ميتز الفرنسي) وهيثم لوصيف (إيفردون السويسري).

لاعبو الوسط: رامز زروقي (فينوورد الهولندي) وآدم زرقان (شارلوروا البلجيكي) وحيماد عبد اللي (أنجيه الفرنسي) وحسام عوار (روما الإيطالي) وعبد القهار قادري (كورتري البلجيكي) وهشام بوداوي (نيس الفرنسي)و سفيان فيغولي (قرا جمورك التركي).

مهاجمون: رياض محرز (الأهلي السعودي) وبدر الدين بوعناني (نيس الفرنسي) وسعيد بن رحمة (وست هام الإنجليزي) وفارس شايبي (أينتراخت فرانكفورت الألماني) وبغداد بونجاح (السد القطري) ومحمد أمين عمورة (سان جيلواز البلجيكي) وأيمن محيوص (إيفردون السويسري). (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد شيخي - إعداد أحمد الخشاب)

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