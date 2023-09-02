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تعادل إيفرتون مع شيفيلد في الدوري الإنجليزي

9/2/2023 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خيم التعادل الإيجابي 2 /2 على مباراة شيفيلد يونايتد مع ضيفه إيفرتون اليوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المالي عبد الله دوكوري بهدف لشيفيلد في الدقيقة 14 ثم تعادل كاميرون ارتشر لإيفرتون في الدقيقة 33.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون هدفا بالخطأ في مرماه لكن الهولندي أرنو دانجوما أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة 55.

وحصد إيفرتون وشيفيلد أول نقطة لهما في الموسم الحالي بعد خسارتهما في أول ثلاث مباريات هذا الموسم.

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