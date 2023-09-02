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سوسيداد يقسو على غرناطة بخماسية في الدوري الإسباني

9/2/2023 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتسح ريال سوسيداد ضيفه غرناطة 5 /3 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم تاكيفوسا كوبو بهدف لسوسيداد في الدقيقة التاسعة لكن غرناطة أدرك التعادل بهدف عكسي سجله روبن لو نورماند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وسجل تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني لسوسيداد في الدقيقة 44 ثم أحرز مارتن زوبيميندي الهدف الثالث في الدقيقة 59 وتبعه اندير بارينتشيا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67 ثم جاء الهدف الخامس بنيران صديقة وسجله ميكي بوش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

وأحرز لوكاس بويي الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 83 ثم سجل بريان زاراجوزا الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.
الفوز رفع رصيد سوسيداد إلى ست نقاط في المركز السادس
وتوقف رصيد غرناطة عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

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