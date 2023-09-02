فرسان الإمارات أبطال مونديال الشباب للقدرة

أضاف فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة بعد فوزهم أمس بلقب مونديال الشباب والناشئين للقدرة التي احتضنتها ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، ليواصل فرسان ريادتهم في عالم سباقات القدرة بالمحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.



وتمكن فرسان الإمارات من تحقيق المركزين الأول والثاني والحصول على الميداليتين الذهبية والفضية عبر كل من الفارس راشد أحمد صغير الكتبي، والفارس راشد محمد عتيق المهيري. شارك في السباق كل من ميثاء القبيسي، وسيف بالجافلة وخليفة العميمي ضمن فريق الإمارات الذي ترعاه شركة إعمار رائدة التطوير العقاري وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.



وتمكن بطل السباق راشد أحمد صغير الكتبي من انتزاع المركز الأول على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، مسجلاً زمناً قدره 6:06:57 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 19.65كلم/ساعة، وأحرز زميله راشد محمد عتيق المهيري المركز الثاني والوصافة على صهوة «كاسلبار كادبارا»، وسجل 6:08:25 ساعات، وذهب المركز الثالث إلى مملكة البحرين عن طريق عيسى حمد العنزي على صهوة «إرمين دارتجنان»، مسجلاً زمناً قدره 6:14:54 ساعات.



وشهد السباق اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الفرنسي للفروسية.



وشارك في السباق نحو 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة، وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وستقام اليوم مراسم تتويج الأبطال في قرية القدرة بمنطقة كاستيلسجرات.



وجاء فوز فرسان الإمارات بعد تنافس قوي امتد حتى الأمتار النهائية في المرحلة الأخيرة التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومتراً، ليظهر فرساننا حنكتهم ومهارتهم التي مكنتهم من تحقيق اللقب الرابع على التوالي للإمارات.



وتصدر الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا»، المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومتراً، بزمن قدره 1:26:19 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 19.9 كلم/ساعة.



وحلت في المركز الثاني ميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو»، وجاء الفارس خليفة العميمي على صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، فيما حل الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، في المركز الثاني عشر، ولازم سوء الطالع الفارس سيف بالجافلة الذي خرج من المنافسة لعدم اجتياز جواده «ايليس» بوابة الفحص البيطري.



وحل الفارس راشد محمد عتيق المهيري بالمركز الثاني في المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 29.2 كيلومتراً، وسجل زمناً قدره 3:04:19 ساعات.



وجاء الفارس راشد أحمد صغير الكتبي في المركز الخامس، تلاه في المركز السادس الفارس خليفة راشد العميمي، فيما حلت الفارسة ميثاء القبيسي في المركز الثامن.

وصعدت الفارسة ميثاء القبيسي إلى الصدارة في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة والتي بلغت مسافتها 33.8 كيلومتراً، وسجلت 4:59:27 ساعات.

وجاء الفارس راشد محمد عتيق المهيري في المركز الثاني، والفارس خليفة راشد العميمي في المركز الثالث، فيما حل راشد أحمد صغير الكتبي في المركز التاسع.

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